A scuola sicuri: il terzo cantiere è alla Vidoletti

Transenne a bordo strada e operai a delimitare l’area che diventerà un nuovo marciapiede.

Sono cominciati nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, in via Pirandello i lavori che porteranno i “Percorsi sostenibili” anche alla scuola Vidoletti. È il terzo cantiere a partire, dopo quelli iniziati nelle scorse settimane e tuttora in corso presso la Galilei di Avigno e la Pellico, in zona Ippodromo.

L’obiettivo è la massima sicurezza di chi tutti i giorni si reca negli istituti varesini.

“Quelli che stiamo vedendo – afferma l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – sono i primi risultati di un grande progetto, che cambierà il modo in cui viviamo ventuno nostre scuole. Il piano vuole rendere Varese una città sempre più dotata di una mobilità pedonale sicura: per questo puntiamo su attraversamenti pedonali protetti e illuminati e su nuovi marciapiedi”.

Proprio uno di questi ultimi sorgerà, come anticipato, sulla parte alta di via Pirandello e si collegherà a quello già esistente e che verrà risistemato.

Sempre su questa strada verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale all’altezza dell’intersezione con via Ungaretti, mentre su via Manin saranno realizzate un’aiuola salvapedoni e un’altra spartitraffico. Da ultimo, poi, sempre in questo intervento è compreso anche un nuovo marciapiede su via Pista Vecchia.