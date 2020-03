Vini e champagne a casa, al tempo del coronavirus.

All’epoca del Covid 19 anche le aziende sono costrette a trovare energie nuove e adeguare il proprio modello di business: il risultato é a volte una felice iniziativa per l’impresa e per i clienti.

Cuba 1954 Srl, che gestisce il ristorante Pinocchio 1826 all’interno di Art Hotel e il bar champagneria nel centro cittadino di Varese, in via Del Cairo, ne é un esempio.

Chiusi per scelta entrambi i locali prima dell’emissione dei provvedimenti governativi per evitare i contatti tra le persone e per così arginare il contagio, l’impresa varesina da qualche giorno ha lanciato lo slogan “Le nostre cantine a casa vostra”: «Portiamo a casa di clienti, vecchi e nuovi, la nostra passione: le oltre 200 etichette della carta degli champagne (un vero primato nazionale per un bar) e le altrettanto ricercate e numerose etichette della lista dei vini del ristorante – spiegano i titolari -. Nessun costo per il trasporto e con in più lo sconto del 20% rispetto al prezzo di listino. Qualche vizio e un po’ di coccole non possono certo che far bene all’anima e all’umore in questo difficile periodo».