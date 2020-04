Buffon e Ilaria D’Amico scelgono le mascherine della valle Olona

La Stamperia Olonia di Gorla Minore ha fatto gol: le mascherine dell’azienda della valle Olona, infatti, sono state indossate da Gianluigi Buffon, il popolare portiere della Juventus, e dalla presentatrice Ilaria D’Amico, sua fidanzata. Con uno scatto pubblicato su Instagram , infatti, il calciatore ha mostrato di utilizzare le originali mascherine prodotte a Gorla Minore, taggando anche la stamperia di via Colombo: «La fantasia e la creatività degli italiani non sono in lockdown» ha scritto il portierone, omaggiando i colori accesi utilizzati dall’azienda, che rendono lo strumento di protezione decisamente più simpatico.

I cittadini di Gorla Minore non hanno però di che essere gelosi: fra i primi gesti fatti dalla Stamperia Olonia, in questo periodo difficile per l’emergenza Coronavirus, c’era stata la donazione alla comunità di 10mila mascherine, che erano state distribuite a tutte le famiglie del paese.