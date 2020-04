Ferrovia Malpensa-T2, muro contro muro tra Regione e Parco del Ticino

Si è svolto oggi la videoconferenza convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito del ricorso presentato da Parco del Ticino sul collegamento ferroviario Malpensa Terminal 2 – Gallarate, alla presenza di Regione Lombardia, il Parco del Ticino, della Provincia di Varese e del Comune di Casorate Sempione.

Il progetto, presentato da FerrovieNord, darebbe a Malpensa un secondo accesso ferroviario, per rendere più diretto e veloce l’accesso in particolare dalla stazione Centrale di Milano, ma l’opera avrebbe un enorme impatto sulla vasta zona di boschi e brughiera tra Gallarate, Casorate Sempione e Cardano al Campo. Motivo per cui il Parco del Ticino aveva presentato ricorso.

Il tentativo di conciliazione di oggi si è concluso con una presa d’atto da parte del Ministero che si è riservato di inviare un report della seduta a tutte le parti interessate.

«Abbiamo ribadito la nostra posizione – spiega il consigliere del Parco del Ticino, Fabio Signorelli -. Abbiamo chiesto di poter ridiscutere le modalità di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione della infrastruttura. Così come impostate ad oggi non è garantita l’attuazione e la copertura economica necessaria».