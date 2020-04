Il proprietario di casa a Milano in lockdown, 25enne gli ruba il televisore a Casalzuigno

Approfitta dell’assenza dei proprietari milanesi per introdursi una una “seconda casa” e rubare un televisore.

I carabinieri della caserma di Cuvio sono intervenuti a Casalzuigno presso l’abitazione di una famiglia residente a Milano da dove, poco prima, alcuni vicini avevano osservato una persona uscire con un televisore ed un decoder sotto il braccio.

La tempestiva segnalazione al 112 da parte dei vicini di casa ha consentito ai militari di giungere nel giro di pochi minuti al civico ove era stato segnalato il furto.

Il ladro, così come era stato descritto, con un giubbotto nero e cappellino, vistosi scoperto, aveva però abbandonato dopo pochi metri la refurtiva e si era dato alla fuga a piedi.

I militari, raccolta dalla testimonianza dei vicini la descrizione della persona ricercata, sono risaliti alla presunta identità del ladro, un ragazzo di 25 anni della zona già noto ai carabinieri della locale stazione.

Immediatamente rintracciato, anche grazie ad un filmato fornito sempre da alcuni vicini, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Luino, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida in teleconferenza al termine della quale, il giudice di Varese, ha disposto nei suoi confronti, la custodia cautelare in carcere.