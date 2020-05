Allagamento al centro Rebelot: solidarietà dal Centro destra di Induno Olona

Il Centro Destra per Induno interviene sulla vicenda dell’allagamento del centro ricreativo anziani Rebelot di Induno Olona, episodio avvenuto nei giorni scorsi per cui si sta esplorando la pista di un’azione dolosa.

«Dopo aver appreso dalla stampa locale quanto accaduto al centro Rebelot vorrei pubblicamente esprimere la mia solidarietà nonché quella di tutto il Centro Destra per Induno alla Pro Loco e al Comune di Induno Olona per quanto compiuto ai danni di un bene di tutta la collettività – dice il capogruppo Andrea Brenna – Simili gesti, se dovesse essere confermata la loro natura dolosa, non possono trovare alcun tipo di giustificazione e vanno definiti senza alcun indugio come azioni criminali e come tali vanno trattati i loro autori. Auspico pertanto che le Forze dell’ordine riescano al più presto ad individuare il responsabile e consegnarlo alla giustizia».

Brenna ha chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo per poter capire meglio quanto avvenuto: «In attesa di conoscere maggiori dettagli rinnovo ulteriormente tutta la solidarietà mia e del Gruppo consiliare alla Pro loco, al Comune e a chiunque sia stato danneggiato da una così spregevole condotta».