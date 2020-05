Castellanza pronta alla fase 2, ecco le disposizioni

Nuove disposizioni che entreranno in vigore da lunedì 4 maggio per il territorio cittadino di Castellanza: mercato venerdì 8 maggio riprenderà il mercato settimanale solo per i banchi alimentari dalle ore 8.00 alle 12.00 con ingressi nell’area mercato contingentati.

Il Cimitero, su cui tanti cittadini hanno chiesto, riaprirà nei giorni di martedì giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con ingressi contingentati, ovvero con un numero di persone massimo presente all’interno del Camposanto

I parchi cittadini sono una questione molto delicata: abbiamo deciso come molte altre amministrazioni del territorio, di continuare a mantenerli chiusi almeno fino alla data dell’11 maggio.

Settimana prossima entrerà in vigore l’orario estivo definitivo di apertura della piazzola per il conferimento dei rifiuti: per gli usi domestici il martedì dalle 14.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12..00 e dalle 14.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00 per gli usi non domestici, ovvero le imprese, gli artigiani e tutte quelle attività che non sono legate alla residenza, l’orario di apertura della piazzola sarà il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00.

E’ importante ricordare che le uscite di casa devono essere sempre legate alle motivazioni previste per legge. Uscire con la mascherina e evitare qualsiasi assembramento, mantenendo il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone. Dobbiamo evitare che ci sia un ritorno a numeri elevati di contagio Conto sui di voi, come ho sempre fatto dall’inizio di questa pandemia. Vi ricordo infine che sono in distribuzione i kit dei sacchi per la raccolta differenziata e che insieme ai sacchi verrà consegnata la busta con la seconda mascherina.