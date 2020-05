Note per la ripartenza: “La canzone di Luino”

«Un’oasi di pace in riva al lago…». Comincia così “La canzone di Luino” suonata a distanza dall’orchestra del Musica Cittadina.

In un momento in cui si parla di ripartenza, note che rappresentano il miglior viatico per continuare.

«La Musica Cittadina di Luino, nonostante la situazione Covid è ancora presente e pronta alle future attività, seppure ora con l’organico relegato in casa per le vigenti restrizioni», spiega il Presidente Musica Cittadina di Luino, «e comunque, seppure a distanza, siamo riusciti a registrare uno stacco musicale con La canzone di Luino che desideriamo offrire alla Cittadinanza e a tutti i nostri sostenitori, cpn l’auspicio di un rapido ritorno alla normalità»

«Grazie alla gloriosa Musica Cittadina di Luino ed al Presidente Mimmo Todeschini per questo regalo alla cittadinanza, per ’La canzone di Luino’», ha scritto su Facebook il vice sindaco Alessandro Casali.