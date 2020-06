“Pallacanestro Varese, ti amo anche se ho chiesto il rimborso”

(d. f.) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alessandra, che insieme alla famiglia è una grande tifosa della Pallacanestro Varese e che nei giorni scorsi ha fatto richiesta per i voucher che permettono di rimborsare la parte non goduta dell’abbonamento stagionale (a causa del blocco del campionato). Alessandra risponde al gm Conti e al presidente del trust Argieri che, interpellati da VareseNews avevano dichiarato di attendersi un’adesione più bassa alle richieste di rimborso (l’11% del totale degli abbonati alla Openjobmetis). Trovate l’articolo in fondo alla lettera.

Caro direttore

sono una tifosa della Pallacanestro Varese da tantissimi anni, anni in cui ho fatto l’abbonamento ed anni in cui ho comprato biglietti, a seconda della mia situazione famigliare.

Ormai da alcuni anni, acquisto cinque abbonamenti, quindi quest’anno ho sostenuto una spesa di più di mille euro.

Leggere il vostro articolo su Varesenews mi ha molto rammaricata, sembra quasi sia un peccato chiedere un voucher di storno per una cosa di cui non si è potuto usufruire il servizio. Lo prevede il decreto emanato dal governo.

Mi permetto di fare una considerazione, a me personalmente ha stupito il numero “284”, infatti visto dal lato matematico, l’11 % di richieste di storno di tutti gli abbonamenti mi sembra un ottimo risultato per la società. Quindi niente amaro in bocca. Forse era meglio non aggiungere nulla.

Nella mia mente si fa avanti qualche osservazione, in questo momento di grave crisi, mi sembra giusto che ognuno guardi alle proprie tasche. Non vorrei al momento del rinnovo dell’abbonamento essere identificata come una “pezzente” che non ha avuto cuore per la propria squadra del cuore, anzi ha aggravato la situazione economica della società.

Sicuramente la risposta l’avete già data voi, i rimborsi sono stati chiesti dal settore galleria e dai giovani, un motivo ci sarà. Certo che chi fa l’abbonamento nei parterre non ha di certo problemi economici.

Non per questo non tengo alla squadra della mia città, indipendentemente da come verrà costruita, anzi forse inserire qualche giovane giocatore dal costo minore non sarebbe male, rimpiango quando in campo entravano i giovani cresciuti nel vivaio di Varese. Pensateci.

Alessandra con Varese nel cuore