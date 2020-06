Tornano Mika e Manuel Agnelli, arriva Emma: ecco i nuovi giudici di XFactor

Due graditi ritorni: Mika e Manuel Agnelli. Una novità che porta con sè molti fan: Emma Marrone.

E infine un vero outsider di quelli che chi non mastica il rap o non è abbastanza “ggiovane” non ha proprio idea di chi sia: Hell Raton, all’anagrafe Manuel Zappadu, rapper e produttore discografico sardo-ecuadoregno che con Salmo ha fondato la Machete Empire Records, etichetta indipendente specializzata sul rap.

Sono questi i giudici di X Factor 2020: ad annunciarlo è stato Alessandro Cattelan nella puntata settimanale del suo ‘Epcc Live’. Ovviamente, Cattelan è stato confermato anche quest’anno come conduttore e creative producer del talent.