Alpe Blitz, un mondo di montagna a due passi dal fondovalle

Bastano pochi passi, all’Alpe Blitz, per trovarsi in un’atmosfera di montagna vera. Lasciato l’asfalto alle spalle, in un quarto d’ora di cammino ci si ritrova in un alpeggio che regala emozioni e offre occasioni per passare un’intera giornata con famiglia o amici.

L’Alpe Blitz è uno dei luoghi più belli della Val Vigezzo: una valle placida e molto accessibile, dove non mancano le escursioni, anche se non sono numerosi i rifugi e i punti di sosta. Fa eccezione la zona del Blitz, che è quanto mai comoda: affacciata sul versante Nord della valle, gode di grande sole ed è dunque piacevole fin dalla primavera, nonostante la quota di 1200 metri sul livello del mare.

Come arrivare all’Alpe Blitz in val Vigezzo

La strada per arrivare all’Alpe Blitz è molto facile: superata Santa Maria Maggiore – la “capitale” della val Vigezzo – si seguono le indicazioni per Craveggia e si supera il caratteristico paese dagli alti comignoli. Di qui si prosegue salendo fino alla località La Vasca: già queste zone sono caratterizzate da ampi prati con case in pietra, un paesaggio molto piacevole.

La strada asfaltata e aperta al traffico si conclude ad un piccolo parcheggio, a cinque chilometri da Craveggia.

Da qui una brevissima escursione su strada sterrata conduce in cinque minuti fino alla parte bassa dell’alpeggio, dove si trovano una struttura di accoglienza (l’agriturismo La Bricola) e un rifugio (Rifugio Blitz) dove mangiare con gran bella vista sulla valle e le cime verso la ValGrande e la Val Divedro: la specialità è la polenta, proposta in tante gustose varianti, mentre un ampio prato e un giardinetto alle spalle offrono spazio per riposare o far giocare i bambini.

La gita all’oratorio del Blitz (1270 s.l.m) in val Vigezzo

Sopra il rifugio si può salire ancora fino all’oratorio del Blitz: la chiesetta risale al 1906, è affiancata da una baita del Cai ed è dotata di un portichetto dove riposare, mentre una fontana con tipico tronco scavato offre sempre acqua fresca. La salita è un po’ ripida ma l’escursione richiede solo 10-15 minuti e regala nuovi scorci già durante la breve salita. Se si prosegue ancora nel ripido bosco sovrastante si raggiunge un altro gruppo di baite con vista su una placida valletta interna.

L’impegnativa escursione dall’Alpe Blitz ai Bagni di Craveggia

E se le escursioni fin qui sono facili facili, chi vuole camminare tanto ha a disposizione un impegnativo sentiero affascinante e ricco di memoria storica: è il percorso fino ai Bagni di Craveggia, un’antica località termale dove ancora sgorga acqua calda (a 27 gradi centigradi) e che fu al centro di una battaglia nel 1944.

La gita è molto impegnativa: dall’Alpe Blitz richiede 3,5 ore per andare e altrettante per tornare. I Bagni di Craveggia si trovano in una valletta interna e per questo la gita è particolare: all’andata prima si sale e poi si affronta una lunga discesa. Mentre al ritorno prima bisogna affrontare la salita e poi la più breve discesa verso l’Alpe Blitz.