Scippa un’anziana in centro a Varese, arrestato ventiduenne

Le manette sono scattate di sera in un comune della cerchie del capoluogo, ma alla fine di una lunga giornata cominciata con uno scippo in centro a Varese che aveva messo in allarme i carabinieri: le pattuglie stavano cercando quel ragazzo giovane che aveva portato a termine quello che tecnicamente si chiama furto con strappo.

Ma andiamo con ordine. Giovedì sera una pattuglia dei carabinieri di Azzate si precipita a Gazzada Schianno in seguito a una segnalazione telefonica al 112. Dall’altra parte del filo un cittadino segnala che in Via Azzate qualcuno sta entrando in un’abitazione tentando di scardinare di la porta d’ingresso dell’appartamento.

Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine viene fermato: è un 22enne disoccupato di origini romene, di fatto senza fissa dimora, già in passato fermato per episodi analoghi.

Sottoposto a perquisizione personale, il 22enne è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di ben 35 cm, subito posto sotto sequestro.

Il 22enne è stato inoltre sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo, perpetrato nella stessa mattinata a Varese, in via Cesare Battisti.

Qui, in questa strada centrale del capoluogo un’anziana è stata derubata della catenina che le è stata strappata dal collo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato ai Miogni su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.