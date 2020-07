A Showcases Gallery è tempo di alienazione

Showcases Gallery presenta a partire da sabato 18 luglio la mostra “Alienazione” con le opere di Davide Ferro, vincitore del BAC 2019 (Biancoscuro Art Contest), artista che da anni conduce una personale ricerca formale ed artistica di contenuto, che lo ha portato a distinguersi e ad esprimersi in modo unico ed estremamente originale.

La ricerca sul segno e sul colore è tra i suoi motivi conduttori: linee nere, profili nitidi, definiscono la forma, sono “segni scrittura” all’interno del suo linguaggio, contengono campiture di colori armoniosi, vivaci, che si susseguono in modo ordinato e ritmico.

Ferro semplifica la forma, stilizza le figure e utilizza linee essenziali per organizzare in modo accurato la composizione dell’opera. La sua non è una pittura istintiva, i suoi quadri, i suoi personaggi, situazioni e città, rappresentano il suo modo di “riscrivere” il reale, utilizzando un codice simbolico, privo di connotazioni spaziali e temporali.

Le opere pittoriche di Ferro, luminose, apparentemente gioiose e sempre estremamente ironiche sono la narrazione di una storia, di un significato nascosto e rappresentano qualcosa di più che la manifestazione di una visione del mondo: sorrette da una qualità visiva eccezionale dell’artista, aspra e nitida, sono la raffigurazione della realtà contemporanea tutt’altro che fredda e vi si coglie la partecipazione intellettuale ed emotiva e la solidarietà dell’uomo.

Il tutto è strutturato con sapienza compositiva, con un’accuratezza visiva capace di posizionare la stilizzazione delle sue figure spesso in primo piano ma sempre con uno sfondo colorato, capace di collocare la storia individuale in una storia più ampia.

ALIENAZIONE – mostra personale di Davide Ferro

A cura di Palmira Rigamonti e Franco Crugnola

Catalogo: edito da SGE con prefazione a cura di Palmira Rigamonti

Mostra realizzata in collaborazione con la rivista BIANCOSCURO ART MAGAZINE

SHOWCASES GALLERY (by Franco Crugnola Studio di Architettura)

Via San Martino della Battaglia, 11 – 21100 Varese

Da sabato 18 luglio al 5 settembre. L’artista sarà presente in galleria nella giornata di apertura dalle ore 17.00

Giorni e orari di apertura su appuntamento telefonando al 338 2303595

Dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00 – 18.00

Info e contatti: 338 2303595 / +39 0332 237529

showcases.gallery@gmail.com