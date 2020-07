Si è spento Valter Bianchi, figlio del partigiano “Roccia”

«Ci ha lasciati Valter Bianchi, se ne è andato in punta di piedi. Così come ha vissuto da persona schiva, se ne è andato» a parlare così, e ad annunciarne la morte, è Ester De Tomasi, presidente provinciale di Anpi.

Valter Bianchi è il figlio del partigiano di Azzate Marzio Bianchi detto “Roccia”: «Non sono trascorsi neanche tre anni dalla scomparsa di Marzio e ci è giunta la triste notizia della morte del figlio».

Valter, iscritto all’associazione dal 2006, da quando Anpi ha aperto le iscrizioni a tutti, ha accompagnato e seguito il padre da sempre, ma in particolare negli ultimi anni di vita. Era sempre lui che accompagnava “Roccia” e i nipoti alle commemorazioni e agli eventi dell’associazione.

L’ultimo saluto è previsto per venerdì 24 luglio alle 10,30 nella sala del commiato del Cimitero di Giubiano, a Varese. Le regole di prevenzione Anti Covid 19 impediscono l’ingresso nella sala a più di 20 persone: chi volesse salutarlo può farlo presso la camera mortuaria Campo dei Fiori in via Mulini Grassi 10 a Varese, domani dalle 8,30 alle 17.