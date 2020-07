Spettacoli nei cortili o sotto gli alberi nel weekend dei bambini

Tra burattini e grandi maestri, questo fine settimana a cavallo tra luglio e agosto offre ai bambini e alle loro famiglie tanti spettacoli all’ombra di alberi monumentali o al fresco dei cortili per divertirsi insieme nelle calde giornate e serate d’estate. E per i più avventurosi anche giochi, in piazza o in natura ed esplorazioni, anche notturne, in un programma ricco di occasioni.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

SPETTACOLI

Busto Arsizio: lo spettacolo di burattini di Elis Ferracini “Ca’ Burat” venerdì sera chiude, assieme al concerto di Kiara Fontana, “I venerdì del villaggio” ospitati dal cortile di via Pozzi > Leggi qui

Lugano: venerdì sera il lungolago sarà animato da giochi gonfiabili e bolle di sapone giganti capaci di trasformarsi in fiori e animali mentre al Boschetto di Parco Ciani la compagnia Viandanti Teatranti porterà in scena lo spettacolo “Cappuccetto Rosso + o – (più meno che più)”, un’esilarante versione della favola classica in cui tutto è stravolto > La manifestazione

Castiglione Olona: si intitola “Un maestro in corte: omaggio a Gianni Rodari” l’evento per bambini in programma per la sera di sabato 1 agosto in Corte del Doro. Un viaggio avventuroso nella fantasia surreale e allo stesso tempo estremamente moderna del grande autore > L’iniziativa

Varese: domenica pomeriggio, all’ombra del grande faggio rosso del Parco Mantegazza, ai piedi del Castello di Masnago, andranno in scena in doppia replica due spettacoli inediti per la rassegna “Il respiro e la maschera”. Si tratta della storia di crescita e di amicizia “Il Faggio rosso e Margherita” di Francesca Brusa Pasquè e “L’argenteo filo di seta” della Compagnia Roggero > Scopri come partecipare

Cadrezzate con Osmate: grandi e piccini pronti a sorridere con le storie animate e cantate dai moderni menestrelli della Piccola Compagnia instabile a bordo dell’Ape Teatro, il loro nuovissimo palcoscenico itinerante > Come partecipare

Lugano: sabato sera il Boschetto di Parco Ciani, sul lungolago, si trasforma in cinema all’aperto per famiglie con la proiezione del film di animazione “La Gabbianella e il gatto” ispirato al noto racconto di Luis Sepulveda > L’articolo

ESPLORAZIONI

Tradate: è in programma per la serata di venerdì “Strani linguaggi“, il primo di tre “picnic scientifici” immersi nel cuore del Parco Pineta alla scoperta di comete, asteroidi, dinosauri e comunicazione animale, cullati dalla performance della Celtic Harp Orchestra. Per goderne sarà sufficiente portare un telo per sdraiarsi nel prato e un cestino da picnic colmo dei manicaretti. Al dolce ci penseranno gli organizzatori > Tutti i dettagli

Varese: ultimo appuntamento sabato con i Pomeriggi d’estate proposti ai bambini dall’amministrazione comunale in collaborazione con Archeologistics. “L’impronta della natura” il titolo della speciale visita guidata alla scoperta delle impronte digitali vegetali di cui è ricco in ogni corteccia. Dopo aver ”rilevato” queste tracce i bambini proveranno a riconoscerle e classificarle come farebbe un esploratore appena arrivato in un mondo nuovo e sconosciuto. Al termine realizzeranno ritratti “al naturale” con matite e colori > Leggi di più

Varese: “Avete mai visto l’Egitto a Varese?” è il titolo delle visite guidate che accompagnano i più piccoli alla scoperta della collezione egizia, greca e romana di Casa Pogliaghi nelle mattinate di sabato e i pomeriggi dei giovedì di luglio > Scopri di più

Varese: riaprono le attività e le visite agli spazi dell’Osservatorio astronomico Schiaparelli, il percorso dedicato al sistema solare o il sentiero botanico. Ma tutto solo su prenotazione! Opzionabili anche i laboratori sui cambiamenti climatici > Scopri di più

GIOCHI

Gorla Maggiore: si gioca liberamente in piazza Martiri della libertà nell’area trasformata in un tabellone gigante per il Gioco dell’oca accanto, proprio accanto a un percorso di “Campana” realizzati in occasione del trentennale della “Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” > La novità

Varese: si chiama “Letture a sorpresa” il gioco proposto dalla Biblioteca dei Ragazzi Gianni Rodari nei venerdì e sabato mattina di agosto. In vetrina tante palline colorate tra cui bambini e ragazzi possono scegliere la loro preferita e, in base al colore le bibliotecarie proporranno a ciascuno 3 libri > L’iniziativa

Varese: sesta lezione venerdì 31 luglio alle ore 16.30 sulla pagina Facebook del Pimpa per la sua School of magic estiva, perché “Chi regala meraviglia porta pace” > Qui i dettagli

Varese: l’associazione Essere Esseri Umani propone dei giochi da genitori-capitani da condividere con i figli “perché la famiglia sia un porto sicuro”. Otto proposte per divertirsi e aiutare i bambini a esprimere e gestire le proprie emozioni > Scopri di più

PASSEGGIATE E TUFFI VICINO CASA

Tuffi: si rinnova la voglia di scoprire i luoghi della provincia che si affacciano sul Lago Maggiore. Qui una guida a tutte le spiagge del Verbano – Leggi l’articolo

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Sesto Calende: per tutta l’estate la città ospiterà le installazioni dell’artista Stefano Rossetti che hanno dato vita a uno speciale Parco arcobaleno > L’inaugurazione

Lavena Ponte Tresa: ha riaperto il Parco acquatico comunale. Per quest’anno saranno mantenute le tariffe del 2019 e i maggiori costi saranno sostenuti con un contributo straordinario dal Comune > Leggi di più

Passeggiate: nel verde del Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

LABORATORI

Gallarate: saranno liberamente consultabili per tutta l’estate i 14 Lab Inside proposti dal MA*GA ai bambini come giochi di educazione all’immagine, tra arte contemporanea, creatività, colori, concetti e tanta fantasia> La proposta

Crosio della Valle: dieci strumenti da costruire, giochi sonori,, canzoncine e uno speciale percorso di emozioni in musica sono stati pubblicati online dall’Accademia SaintSaëns durante la quarantena con oltree 50 brevi video che saranno a disposizione dei bambini e delle loro famiglie per tutta l’estate fino alla riapertura a settembre > Tutti i link

FUORI PORTA

Oasi Zegna (BI): passeggiata “Nel bosco di notte” sabato sera al calar del sole nel cuore verde dell’oasi naturale, lungo i sentieri che dal Bosco del Sorriso conducono fino all’Eremo di Maria, lungo un percorso illuminato da ceri e lanterne romane e accompagnati da momenti dedicati alle letture > Scopri di più

Locarno: alla rotonda di piazza Castello arrivano 35 dinosauri a grandezza naturale, immersi in scenari e ambientazioni preistoriche dal 10 luglio al 20 settembre > Leggi qui

Lago Antrona: facilmente raggiungibile in auto il Lago Antrona è una meta perfetta per una gita in giornata. Dal lago parte un percorso ad anello immerso nella natura, tra boschi e cascate > L’itinerario

Val Grande: la Val Grande riapre ad adulti e bambini con “50 sfumature di parco”, 50 appuntamenti in 50 giornate dal 27 giugno al 19 settembre per scoprire la natura in compagnia delle guide ufficiali del parco nazionale > Tutti gli appuntamenti

Crovedo (VCO): torna a viaggiare sabato il “Treno dei Bimbi”, l’oasi estiva tra natura e vecchie carrozze ferroviarie gestita dai Padri Cappuccini di Domodossola > Leggi qui

Alpe Devero: Uno dei luoghi più amati delle Valli Ossolane. Il Lago delle Streghe è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini > Leggi qui

PARCHI E ANIMALI

Stresa: ha riaperto il Parco Pallavicino di Terre Borromeo, dove i bambini possono scoprire da vicino oltre cinquanta specie tra mammiferi e volatili che sono ospitate qui > Leggi di più

Pombia: anche il Safari park ha iniziato la graduale riapertura di tutti i suoi 450.000 metri quadri di parco all’insegna della sicurezza. La direzione ha attivato nuove procedure igieniche, stabilito alcune regole per i visitatori e limitato qualche servizio nel rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus > Scopri di più

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

Agrate Conturbia: ha riaperto il parco faunistico “La torbiera” con due nuovi cuccioli di Gatto di Pallas, nati alcuni giorni fa: Leggi qui

PER MAMMA E PAPÀ

Serate libere: tanta musica e concerti, ma anche cinema all’aperto e itinerari speciali al calar del sole > Scopri tutte le proposte del weekend