Hai detto weekend? Ecco il menù degli eventi in provincia

Musica e shopping in riva al Lago Ceresio, l’arte di Bozzola sulla sponda del Lago Maggiore ma anche un pic nic sotto le stelle in questo (caldissimo) primo fine settimana di agosto.

METEO

PREVISIONI – Caldo e afa nei prossimi giorni per colpa dell’anticiclone africano. L’ondata di caldo darà un po’ di tregua solo da domenica pomeriggio con possibili temporali su Alpi e Prealpi – Leggi l’articolo

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Ultimo weekend di “Piazza Gagarin” tra musica e solidarietà. Ultimo weekend di apertura per la parte estiva del Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Ecco il programma che chiude la stagione – Leggi l’articolo

VARESE – Ai Giardini Estensi il punk rock dei Punkreas. Aperte le prevendite per il concerto in programma venerdì 31 luglio con la storica band – Leggi l’articolo

VARESE– Ai Giardini Estensi blues, funky e soul con Francesco Piu. Un fantastico trio di musicisti italiani, guidato dal chitarrista, quello in scena sabato sera (1 agosto) ai Giardini Estensi – Leggi l’articolo

VARESE – Grande musica da film ai Giardini Estensi per sostenere il fondo “Varese aiuta”. Domenica 2 agosto le musiche di Piovani e Morricone risuoneranno nel cortile d’onore di Palazzo Estense con “I Solisti de laVerdi” – Leggi l’articolo

GALLARATE – Andrea Fabiano porta “la timidezza delle chiome” all’Arci Cuac. Venerdì 31 luglio il cantautore proporrà i suoi brani (e non solo) nell’atmosfera intima del cortile di via Torino 64 – Leggi l’articolo

MILANO – Cuori impavidi, all’Idroscalo il concerto Durdust. La rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano presenta l’appuntamento con il cantante e musicista per il 30 luglio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – A Villa Tosi l’ultimo appuntamento con “Notturno in Musica”. Venerdì 31 luglio alle ore 21.30 nel parco di Villa Ottolini Tosi è in programma il quarto appuntamento musicale proposto dall’Associazione Musicale Rossini nell’ambito di BACultura per l’Estate – Leggi l’articolo

BREBBIA – La fisarmonica protagonista a Brebbia. “Autobiografia sonora di una vecchia Signora” è il titolo di uno spettacolo che andrà in scena venerdì 31 luglio alle ore 21. Musica e testi per raccontare la storia di uno strumento in cerca “della propria dignità”– Leggi l’articolo

EVENTI

LAVENA PONTE TRESA – Musica e shopping di sera: Lavena Ponte Tresa si prepara alla notte dei saldi. Il motto dell’evento, organizzato dal Comune e Ascom, è “Ascolta, assaggia acquista”. Nelle piazze del paese saranno allestiti spettacoli musicali e nel piazzale dogana lo street food – Leggi l’articolo

VARESE – Due spettacoli inediti all’ombra del faggio rosso. L’albero monumentale del Parco Mantegazza ispira e fa da sfondo domenica 2 agosto ai nuovi eventi del “Respiro e la maschera” – Leggi l’articolo

TRADATE – Picnic sotto le stelle al Parco Pineta di Tradate. Quattro appuntamenti sotto le stelle che vi condurranno in un fantastico viaggio tra comete, asteroidi, dinosauri e comunicazione animale. Il primo incontro venerdì 31 luglio – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Grande attesa per la seconda edizione del Pizza Festival Lombardia, in programma dal 24 luglio al 2 agosto, presso l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago – Leggi l’articolo

BIANDRONNO – Il lago di Varese al calar della sera: tour all’Isolino Virginia. Dopo il sold out della scorsa settimana per i tour all’Isolino Virginia, un nuovo appuntamento in programma per il 31 luglio – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Teatro, musica e arte: Marina De Juli fa rivivere il Museo di Porto Ceresio. E’ stato presentato il programma PortoArte, che dal 1° agosto al 12 settembre proporrà laboratori, incontri e spettacoli negli spazi della Raccolta etnografica Appiani Lopez – Leggi l’articolo

VERBANIA – Continua l’estate di eventi a Verbania. Arte, musica, libri e teatro: molti gli eventi in programma per un fine settimana di festa – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Domenica con la “Fiera del Cardinale” a Castiglione Olona. Il 2 agosto si svolgerà il mercatino dell’usato e dell’antiquariato dalle 9.00 alle 18.30 in Piazza Garibaldi – Leggi l’articolo

ARTE

VENARIA REALE – Continuano gli eventi culturali alla Reggia di Venaria. Molti gli appuntamenti in programma tra giovedì 30 luglio e sabato 1 agosto in compagnia degli artisti del mondo della musica e del teatro – Leggi l’articolo

LUINO – Palazzo Verbania ricorda Leone Lodi e si prepara alla prima della mostra di Angelo Bozzola. Venerdì 31 luglio a partire dalle ore 18, a Palazzo Verbania di Luino, si terrà la prima visita guidata alla mostra di Angelo Bozzola – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Una balena sul lungolago di Laveno. E’ quello che passanti e turisti potranno vedere dal primo di agosto davanti alla Galleria d’arte attonovecento, in Lungolago De Angeli 40. Si tratta di una scultura di Stefano Bombardieri – Leggi l’articolo

CINEMA

VARESE – Da Fellini al punk, gli appuntamenti di Esterno Notte. Continuano gli appuntamenti con la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Filmstudio’90, ecco gli eventi del weekend – Leggi l’articolo

CINEMA – “Il mio capolavoro” al cinema sotto le stelle di Busto Arsizio.Primo appuntamento del mese di agosto con il cinema sotto le stelle: sabato 1 agosto alle 21.30 nel Giardino Quadrato del Museo del Tessile sarà proiettato il thriller spagnolo Il mio capolavoro diretto da Gaston Duprat– Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Una pallina colorata per tre libri a sorpresa. Il gioco promosso dalle bibliotecarie per riavvicinare bambini e ragazzi al prestito si svolgerà tutti i venerdì e sabato mattina di agosto – Leggi l’articolo

CURIOSITA’

DAL WEB – Un Jurassic Park in giardino con la realtà aumentata di Google. Dal T Rex al velociraptor, dal branchiosauro al triceratopo sono una decina i dinosauri che potete portare nella realtà, ovunque voi siate con la nuova ricerca immagini in realtà aumentata di Google – Leggi l’articolo