Una maratona con Beethoven

Si avvia alla conclusione il luglio culturale 2020, che nonostante il covid 19 ne abbia diminuito gli appuntamenti, ha mantenuto comunque sempre alto il livello artistico e culturale.

Le organizzatrici degli spettacoli, momenti musicali e Pro Loco di Cuvio, chiudono questa serie di incontri celebrando con due serate, molto particolari, i 250 anni della nascita del compositore tedesco Ludwig Van Beethoven.

Il maestro Adalberto Riva, direttore artistico della manifestazione, per ricordare il grande Ludwig, ha organizzato per sabato 18 luglio al Parco Comunale di Cuvio, una maratona musicale.

Per questa lunga serata (l’inizio è previsto alle ore 20,30 precise) si esibirà lo stesso maestro e avrà la collaborazione di alcuni suoi allievi del Conservatorio di Milano che si alterneranno sul palco: Emma Jaffé, Letizia Callao e Luca Perego, oltre a Marco Autelli allievo di Livia Rigano del Liceo Musicale Manzoni di Varese.

Il programma prevede una carrellata delle più celebri sonate per pianoforte del grande compositore di Bonn, dalla giovanile op. 14 all’ op.110, la penultima composta, passando attraverso le due grandi Sonate dell’ op. 31 (tra cui la famosa “Tempesta”). La conclusione sarà con sorpresa: si chiuderà con il Quinto Concerto, noto col titolo di Imperatore, per pianoforte e orchestra… (in versione Covid).

Il programma verrà replicato, in versione leggermente ridotta, anche nel tardo pomeriggio di domenica 19 ad Arcumeggia, nell’ambito della Manifestazione: “Arcumeggia sulle ali dell’arte“.

Per entrambe le esibizioni sono in vigore le normative di sicurezza anti-COVID19, che

impongono una presenza di pubblico ristretta. Quindi è necessario prenotarsi per la serata di Cuvio presso Giovanna 333 4007156. mentre per il concerto di Arcumeggia telefonare al 3391123110.

Per altre informazioni più dettagliate consultare il sito: www.momentimusicali.net

oppure www.cuvio.com