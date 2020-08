Weekend in blues, passeggiate e serate da vivere all’aperto

Un fine settimana dove non mancano le occasioni per vivere le bellezza del Varesotto, per ascoltare buona musica e guardare un film all’aperto. In attesa della notte più luminosa dell’anno, quella di San Lorenzo, ecco qualche idea per questo fine settimana. Il tempo sarà bello: soleggiato caldo estivo.

Varese – Domenica l’Antico Mercato Bosino animerà il centro della Città Giardino, con una scelta in contro tendenza rispetto alla tradizionale pausa d’agosto. Le bancarelle invaderanno corso Matteotti, via Marconi e piazza Carducci. – Tutto il programma

Luino – Venerdì 7 agosto alle 17 presso la sala conferenze di Palazzo Verbania (Viale Dante – Luino) si terrá la presentazione del libro “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una buona destra”. – Tutto il programma

Malnate – Tornano gli appuntamenti in Piazza Tessitrici a Malnate e il primo è per sabato 8 agosto con l’Ape-ritivo, dalle 17:30 alle 23:00 organizzato dal Vespa Club Malnate in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio del Comune. – Tutto il programma

Porto Ceresio – L’iniziativa PortoArte, organizzata dall’associazione Verba Manent di Marina De Juli e sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, prosegue sabato 8 agosto con un dialogo sul design intitolato “Philippe Stark e la grattugia di nonna Virginia“. Alle 17, nel suggestivo giardini della Raccolta etnografica Appiani Lopez, alla Corte del Pozzo, Francesca Appiani Lopez, curatrice del Museo Alessi, a domande non consuete sul design: qual è la differenza tra una grattugia ottocentesca e “Mr. Meu Meu”, la formaggera con grattugia disegnata da Philippe Stark? I moderni bollitori progettati degli archistar funzionano meglio di quelli utilizzati dei nostri bisnonni? – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sabato 8 agosto, alle 21, presso il cortile del municipio, concerto di Bocephus King insieme ai Dōna Flor, band dalle spiccate contaminazioni sudamericane e gitane, una “free etnomusic” fatta di brani tradizionali e inediti, sonorità capoverdiane, tradizionali balcanici, klezmer e mediterranei, con arrangiamenti originali con venature jazz. Un mosaico di colori e mescolanze che portano l’ascoltatore in viaggio verso terre lontane, ma sempre terre dell’uomo, in cui le emozioni si impastano di musica e spingono le radici oltre confine. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – Tutto il programma

Fangnano Olona – Estate a Fagnano, nel fine settimana venerdì sabato e domenica 7, 8, 9 agosto cena, ore 19:30 Ferragosto Fagnanese, Area feste, Via E. De Amicis – Tutto il programma

Induno Olona – Quest’anno il Mercato della Terra del Piambello, che si svolge ogni secondo sabato del mese a Induno Olona, non andrà in vacanza e sarà presente anche nel mese di agosto. L’appuntamento è per sabato 8 agosto, dalle 9 alle 13, nel piazzale in località San Cassano che si affaccia du via Jamoretti. – Tutto il programma

Caronno Varesino – Caronno Varesino riparte e lo fa con una grande festa d’estate. L’appuntamento è per sabato 8 agosto nel nuovo parco dell’ex villa Menni: tutti i cittadini sono invitati ma occorre prenotarsi e segnalare la propria adesione. S’inizia alle 21 con la proiezione di un filmato, quindi l’amministrazione comunale consegnerà alcuni riconoscimenti a cittadini meritevoli; si proseguirà quindi con la musica. – Tutto il programma

MUSICA BLUES

Varese- Per gli amanti della musica e del blues in particolare, l’appuntamento è ai Giardini Estensi. Due concerti rock e blues attesissimi nella bella arena coperta allestita come ogni estate. Il 7 agosto arrivano i Superdownhome (video sotto), un duo esplosivo che affonda le proprie radici nelle tradizioni del blues rurale proiettandosi verso contaminazioni da rock’n’roll e punk. L’8 agosto grande festa con il concerto della Treves Blues Band. Il Puma di Lambrate, band al completo, torna dopo anni sul palco dei Giardini Estensi. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Varese – Sabato 8 agosto appuntamento al Parco di Villa Baragiola per una visita guidata, alle 15.30 e alle 17.00, Villa Baragiola. Info: guideabilitatevarese@gmail.com; 393.8423949.

Isolino Virginia – Aperto da sabato 1 agosto il patrimonio Unesco di Varese. Dopo la chiusura stagionale, a cui si è aggiunta quella dovuta al lockdown, hanno riaperto il servizio di navigazione che parte da Biandronno e il ristorante presente sull’isola: servizi complementari a quella che è la vera chicca del luogo vale a dire il museo “Andrea Ponti”, del compendio dei Musei Civici di Varese. – Tutto il programma

CINEMA ALL’APERTO

Varese – Continuano gli appuntamenti della rassegna cinematografica all’aperto Esterno Notte. Domenica sera a Varese in programma la proiezione di “Dopo il matrimonio” film di Bart Freundlich. Ma gli appuntamenti sono anche a Induno Olona e Angera e Abbiate Guazzone – Tutto il programma

Ispra – Ultimo fine settimana per Lagovisioni 2020. Venerdì l’appuntamento con i corti del Festival Internazionale del Cinema Povero e domani, sabato 8 agosto, proiezione del film “Il condominio dei cuori infranti” (ingresso gratuito da via Marconi dalle ore 20.45, inizio proiezioni ore 21.30). Domenica la conclusione in musica, in collaborazione con Associazione Musica Musica Ispra, con la serata E(s)senza Suono, insieme a Carmelo Massimo Torre e Dorotea Mele, con un’introduzione folk di Massimo Testa e Sarah Leo e interventi di zoltan – Tutto il programma

COMICI IN PIAZZA

Lavena Ponte Tresa – Un fine settimana tutto da ridere a Lavena Ponte Tresa dove venerdì 7 e sabato 8 agosto si svolge Lavena Comica. La prima serata, venerdì 7 agosto, è dedicata ai bambini, e vedrà protagonista la simpatica animatrice ed attrice Crazy Mary che proporrà uno spettacolo cominco e musicale a partire dalle 20. Sabato 8 agosto, alle 21, sul palco un team di famosi comici di Zelig e Colorado: Marco Della Noce (nella foto), Marisa Rampin, Eugenio Chiocchi, Katia Morales e Pier Pollastri intratterranno il pubblico con i loro sketch migliori. – Tutto il programma

E PER CHI ASPETTA LE STELLE CADENTI…

Ecco qui gli eventi in provincia per la notte di San Lorenzo: ville e giardini aprono le loro porte per le osservazioni speciali del cielo. – GLI APPUNTAMENTI