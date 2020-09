In aumento persone e famiglie con il reddito di cittadinanza

L’ufficio stampa nazionale dell’INPS ha diffuso i dati relativi al mese di agosto per quanto riguarda l’erogazione del reddito e delle pensioni di cittadinanza. Un agosto in cui si è registrato un netto incremento dei nuclei che beneficiano di queste misure: oltre il 23% in più rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020, ovvero un milione e 304mila famiglie contro un milione e 59mila di gennaio quando, ancora, non era scattata l’emergenza per la pandemia.

Con la crescita dei nuclei familiari, si è incrementato anche il numero di persone coinvolte: di 2 milioni e 562mila di gennaio si è passati a oltre tre milioni (3,081 per la precisione) del mese di agosto. In particolare, con riferimento al solo reddito di cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020.