Campionato italiano under23, argento per Vittoria Fontana

Torna a casa con una medaglia d’argento al collo Vittoria Fontana, che a Grosseto sta partecipando ai campionati italiani juniores e promesse.

Per la categoria Under 23 la velocista gallaratese ha chiuso con il tempo di 23.99, preceduta da Chiara Melon, già a segno nei 100 metri, che ha fatto registrare il crono di 23.88.

Per la Fontana una gara in rimonta, con un bell’allungo finale ma che non è bastato per sopravanzare l’avversaria di Vigevano.