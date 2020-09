Corri con Samia, vittoria per Mandelli e Merola

Le temperature calate d’improvviso non hanno fatto passare la voglia e il piacere della corsa per gli iscritti alla Lago di Comabbio Run, la gara podistica disegnata sulla ciclopedonale che circonda lo specchio d’acqua, con partenza e arrivo al Parco Berrini di Ternate. L’appuntamento è denominato – e probabilmente più conosciuto – anche “Corri con Samia” e la dedica è alla velocista somala che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pechino è morta, da profuga, a causa del naufragio di una bagnarola nel Mar Mediterraneo.

La vittoria è andata a Loris Mandelli, portacolori della Polisportiva Carugate, che ha concluso il percorso in 41’14” regolando nell’ordine Federico Pisani (Team AttivaSalute) e Tommaso Grassi dell’Atletica Garbagnate. In campo femminile successo invece per Giulia Merola (Almosthere) in 50’33” davanti alla maratoneta luinese Cristina Gogna (Atletica Verbano) e alla brianzola Cristina Ballabio dei Runners Desio.

Al via di questa edizione speciale (la gara era in programma in primavera ma è slittata per via del Covid-19), ben 324 atleti che hanno rispettato le misure di sicurezza predisposte: i podisti (tra di loro anche Marcolino, ragazzo disabile che grazie ai suoi angeli custodi ha potuto portare a termine tutto il giro del lago seduto sulla carrozzina) hanno dovuto indossare obbligatoriamente la mascherina per i primi 500 metri, l’ingresso alla partenza era condizionato dalla prova della temperatura mentre anche le premiazioni sono andate in scena in forma ridotta con una serie di precauzioni.

Soddisfatti gli organizzatori, ovvero il team Africa&Sport e il GAM Whirlpool, supportati per l’occasione da numerosi altri soggetti e sponsor tra cui il CSI e la Varese Sport Commission. «Abbiamo rivissuto l’adrenalina della gara, le sfide organizzative che non mancano mai e la gioia dei partecipanti e abbiamo già fissato la data della prossima edizione: si gareggerà domenica 6 giugno 2021!».