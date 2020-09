I Giovani imprenditori di Confcommercio incontrano “Mr. Eolo”. “Da lui l’esempio per rialzarci e ripartire”

Un Business in relax in edizione speciale per celebrare il ritorno dell’appuntamento di ogni primo giovedì del mese e per rendere omaggio a un’ospite di grande spessore: Luca Spada fondatore e amministratore delegato di Eolo, aziende di Busto Arsizio leader nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese.

Ospite speciale e ricorrenza da festeggiare, quella del primo incontro “in presenza” dopo il lockdown, hanno spinto il presidente Mattia Valassina a scegliere una sede prestigiosa, il Salone Estense di Varese, in grado di accogliere il maggior numero di persone pur nel rispetto delle normative anti Covid (distanziamento e mascherina obbligatoria). L’appuntamento è per giovedì 1 ottobre con inizio alle 21 a Palazzo Estense (via Luigi Sacco 5). I posti disponibili sono 58, per questo motivo è obbligatoria la prenotazione disponibile sulla piattaforma Eventbrite.

Per chi non dovesse riuscire a trovare posto, la registrazione della serata sarà disponibile sul canale YouTube del Gruppo giovani imprenditori provincia di Varese. La formula è quella collaudata con successo dai Giovani imprenditori varesotti: una pillola iniziale (in questo caso verrà introdotta la Academy di Uniascom Varese, ovvero la piattaforma di corsi di formazione online rivolta agli associati) e a seguire un’intervista, con il coinvolgimento di un imprenditore locale che racconta a presenti la propria esperienza professionale di successo, ma anche gli insuccessi e le difficoltà incontrati lungo il percorso.

Un confronto franco, senza cravatta, rilassato, proprio come dice il titolo di questo appuntamento mensile. «Business in Relax – ribadisce Valassina – è una opportunità per incontrarsi, per conoscersi, per scambiarsi opinioni e suggerimenti, per allacciare nuovi rapporti di lavoro, per crescere assieme o semplicemente per trascorrere una serata diversa dal solito. Soprattutto in un momento come questo, difficile a livello personale e imprenditoriale per molti di noi, Business in Relax può essere utile a sentirci meno soli, a mettere in campo la resilienza tipica dell’imprenditore, la nostra capacità di rialzarci e di riprendere a camminare e poi a correre».