“La seconda vita”: modelle speciali e abiti d’epoca, contro il tumore al seno

Si è svolta domenica pomeriggio, al Salone Estense di Varese, la sfilata benefica “La seconda vita”, organizzata dall’Associazione 23&20, con il patrocinio del Comune di Varese.

In passerella, nell’affascinante e nobile salone, hanno sfilato le Donne di Sorrisi in Rosa: donne operate di tumore al seno, che sfoggiano sempre il loro miglior sorriso, anche oggi avvolte negli splendidi abiti d’epoca realizzati dalle varesine Paola Podestà e Titaia Lolo e presentati da Andrea Chiodi, per una platea di cento varesini.

Un evento dove le emozioni ed i sorrisi hanno caratterizzato l’atmosfera, che ha visto sfilare e poi concludersi con un’asta benefica per aggiudicarsi preziosi abiti: pezzi unici, realizzati con tendaggi, copriletto, copridivani ed arazzi (foto di Agostino Arceri ed Ivan Papaleo).

Ad accogliere gli spettatori i bozzetti della lavorazione, con le foto del tessuto “povero” e poi la sua trasformazione.

L’ingresso, ad offerta libera e l’asta hanno permesso di raccogliere 1.040,00€ che saranno donati ad Humanitas per la conservazione dei linfonodi ascellari nel carcinoma mammario, in presenza di micrometastasi nel linfonodo sentinella.

«Ringraziamo tutti i varesini presenti, che ci hanno permesso di donare, dopo i 2.000€ raccolti ad Arona, anche questo ulteriore contributo alla ricerca. Ringraziamo anche le imprenditrici che hanno adottato le nostre modelle, consentendoci così di coprire le spese e donare tutto il raccolto. Per noi davvero un successo, che ci ha riempito di orgoglio», conclude Sonia Milani, organizzatrice dell’evento. «Un grazie speciale ad Andrea Chiodi, che ha voluto essere con noi oggi ed ancora più prezioso questo evento».