Uomo in acqua nel canale a Tornavento

Vigili del fuoco e personale del 118 stanno intervenendo in località Tornavento, a Lonate Pozzolo, per una persona caduta in un canale.

La zona è attraversata, a quote diverse, da Canale Industriale e Canale Villoresi (foto d’archivio).

L’allarme è scattato poco prima delle 10, sul posto una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’autoinfermieristica Areu.

(Articolo aggiornato alle ore 10.15 di