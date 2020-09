Visite mediche e sorrisi, il “mastino” Drolet è arrivato a Varese

È arrivato a Varese Francis Drolet, il nuovo attaccante canadese con esperienza nel campionato francese, ingaggiato dai Mastini Varese per la nuova stagione della Italian Hockey League. Il giocatore, scovato grazie al nuovo coach giallonero Claude Devèze, è pronto a sostenere le visite mediche di rito al Centro Polispecialistico Beccaria insieme ai nuovi compagni di squadra.

I Mastini, oltre ai test atletici e fisici, si sottoporranno anche al tampone per serve per scoprire l’eventuale presenza del virus Sars-Cov2, come indicato dalle normative in vigore in ambito sportivo. La squadra sarà poi a disposizione di coach Devèze per sostenere gli allenamenti.

Domenica prossima, 20 settembre, dalle ore 18.30 presso il locale Pub & Billiards Sala Varese di via Sanvito Silvestro, avverrà una nuova presentazione del team alla città. L’occasione è buona per incontrare i tifosi, i media e la stampa, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento previste.