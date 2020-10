Investì e uccise due giovani sposini, condannato a 9 anni

Si è conclusa con una condanna superiore alla richiesta della pubblica accusa il processo a carico di Rubil Behri, accusato di omicidio colposo, per aver investito ed ucciso, sotto effetto di cocaina, in una tremenda serata di luglio del 2015 nel comune di Fagnano Olona la coppia di giovani sposini Mario Cocco e Michela Furnari.

I due viaggiavano sul proprio scooter in direzione opposta alla Ford Focus condotta dall’imputato, la quale impattò contro di loro durante un sorpasso azzardato con scarsa visibilità, così come riferito in aula dai testimoni che erano sulle altre auto che percorrevano la medesima strada provinciale 20 in direzione Cassano Magnago – Busto Arsizio.

La Procura di Busto Arsizio, a seguito del processo ordinario con dibattimento celebratosi dopo ben due rigetti di istanze di patteggiamento, aveva chiesto 6 anni di reclusione ma il giudice Veronica Giacoia, all’udienza di oggi 9 ottobre, è andato ben oltre, infliggendo 9 anni di reclusione con revoca della patente.

Commozione tra i parenti delle giovani vittime in aula per la condanna del giudice di primo grado, così come mostra soddisfazione l’avvocato di parte civile Lorenzo Sozio di Gallarate, difensore delle parti civili costituite, Cocco Orlando e Piredda Giovanna, genitori di Mario.

« Si tratta di una sentenza importante, perché si giudicava l’imputato con la contestazione di omicidio colposo “semplice” che prevede una pena base molto più bassa rispetto al reato di omicidio stradale, introdotto dal legislatore, l’anno successivo (2016) al verificarsi dei fatti per i quali si procede – spiega Sozio che poi si complimenta col giudice -. Apprezziamo la sua capacità di aver coniugato la gravità del fatto alla personalizzazione della pena, anche se per le vittime il numero di anni di reclusione inflitto sarà sempre basso rispetto al dolore che portano dentro».