Lavori in corso al municipio di Buguggiate

Muratori e carpentieri rimettono a nuovo la “casa dei cittadini”. Da qualche settimana sono cominciati i lavori di ristrutturazione del Municipio, lavori che si concluderanno con il rifacimento della facciata. Una decisione non più rinviabile per un edificio che aveva bisogno di un intervento radicale, anche estetico.

«La ristrutturazione avverrà in tre momenti diversi – spiega il sindaco Matteo Sambo – il primo è quello già avviato e che prevede il rifacimento del piano terra della struttura. Stiamo ammodernando i due bagni, uno dei quali sarà accessibile ai disabili. L’ufficio del sindaco diventerà lo spazio per i servizi sociali. Cambieremo tutte le porte per avere le uscite di sicurezza. Nel frattempo abbiamo reso ignifughe le pareti dei garage e dell’archivio per isolarli dal resto dello stabile».

Tra un paio di settimane si passerà al rifacimento del tetto e del primo piano: «Realizzeremo anche un soppalco con travi a vista – spiega ancora il primo cittadino – In quella fase gli uffici posti al primo piano verranno trasferiti in maniera provvisoria al piano terra. Solo in quel caso ci sarà qualche disagio per i cittadini che comunque potranno continuare a frequentare il municipio e usufruire dei servizi offerti dai vari uffici».

L’avvio dei lavori dell’ultimo lotto è previsto invece per l’anno prossimo e riguarderà il rifacimento della facciata: finestre e infissi ma anche l’esterno della struttura che risente del trascorrere del tempo. «Tutti i lavori sono già finanziati: una parte dal nostro bilancio, un’altra parte la preleveremo dai 130 mila euro del finanziamento di Regione Lombardia. Abbiamo calcolato che tutta la ristrutturazione verrà a costare circa 350 mila euro».