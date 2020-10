Tre nuovi casi di Coronavirus a Besozzo

Tre nuovi casi positivi al Coronavirus a Besozzo. La comunicazione sulla pagina Facebook ufficiale del comune con una lettera firmata dal sindaco Riccardo Del Torchio dove si legge: «I tre nuovi casi positivi al Covid-19 sono appartenenti a nuclei famigliari diversi e si trovano attualmente in isolamento presso il proprio domicilio.

I report sulla diffusione del contagio, in particolare tra i giovani, non ci tranquillizzano, pertanto raccomando a tutti di rispettare norme e indicazioni contenute nei Dpcm che potrete trovare sempre aggiornati sul sito del Comune.

In particolare ricordo che è obbligatorio l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto, che devono essere evitati assembramenti e che è importante ridurre i contatti ravvicinati con persone non conviventi. L’amministrazione comunale tramite gli uffici e il centro operativo comunale, rimane a disposizione della cittadinanza per qualsiasi informazione e necessità».