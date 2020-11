Mezza Sassari distrugge una Openjobmetis da incubo

È uno schianto di proporzioni bibliche, quello della Openjobmetis in terra di Sardegna. Uno sfascio che lascia sgomenti e preoccupati i tifosi, increduli davanti a una squadra che viene completamente travolta nei primi 20′ di gioco da una avversaria sì forte – ci mancherebbe – ma pure mutilata, il Banco di Sardegna, presentatosi in campo senza tre giocatori (due infortunati e uno positivo al Covid), senza allenatore (Pozzecco) e che ha pure perso un titolare – Burnell – espulso nel terzo periodo.

Certo, che a basket si possa giocare e vincere anche in sette/otto ce lo aveva già dimostrato Cremona due settimane fa, ma ciò non toglie che Varese non abbia saputo approfittare della situazione e anzi, sia stata travolta senza neppure organizzare un tentativo di riscossa. Inutile commentare una difesa che in 20′ ha concesso 67 punti agli avversari, andati a segno con l’81,2% nel tiro da 3, ogni volta con un giocatore libero o comunque in grado di avere spazio per la conclusione. Inutile commentare un attacco con troppo tiro pesante in relazione ai risultati, senza altre soluzioni, con molti giocatori per nulla incisivi quando c’è da colpire.

La partita, di fatto, si è chiusa alla prima accelerazione del Banco, a metà primo tempo, dopo un timido vantaggio binancorosso: 20-1 di parziale sardo, Varese moribonda e avversari inferociti e implacabili. Poi il secondo periodo, ancora peggiore mentre dopo l’intervallo si è proseguiti alla pari senza mai dare neppure l’idea di un rientro parziale della squadra di Bulleri. E proprio l’allenatore, che a caldo si è preso tutta la responsabilità della disfatta, è il primo a finire sulla graticola per le mancanze tattiche e tecniche palesate nelle ultime uscite.

Certo, però, non può essere l’unico capro espiatorio della situazione visto che anche i giocatori in campo hanno tonnellate di colpe. Che dire di Ruzzier? E di Douglas? E di Jakovics? Su Andersson inutile sparare, visto che arriverà Jones a rimpiazzarlo, ma ancora una volta non si salva quasi nessuno. Togliamo dal mazzo un generoso Strautins, prendiamo per buoni i 33 (!) punti di uno Scola per altro inerme nella prima metà di gara e poco altro. Con questa situazione, stasera, la Openjobmetis è la candidata numero uno al titolo di peggior squadra della Serie A. Urge una inversione di tendenza immediata, altrimenti sono guai seri.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – OPENJOBMETIS VARESE 104-82

(36-18, 67-32; 84-58)

SASSARI: Spissu 13 (0-2, 4-6), Devecchi 6 (2-3 da 3), Burnell 12 (3-4, 2-2), Bednzius 23 (1-3, 5-9), Bilan 18 (7-10, 0-1); Sanna, Pusica 13 (2-3, 3-6), Re, Gandini, Tillman 19 (8-12). Ne: Gentile. All. Casalone (Pozzecco assente).

VARESE: Ruzzier (0-2, 0-3), Douglas 4 (1-2, 0-3), Strautins 26 (3-6, 5-10), Andersson 6 (3-3, 0-2), Scola 33 (6-11, 5-8); Morse 4 (2-3), De Nicolao 6 (1-5, 1-4), Jakovics 3 (0-3, 1-5), Ferrero (0-2 da 3). Ne: Van Velsen. All. Bulleri.

ARBITRI: Giovannetti, Paglialunga, Galasso.

NOTE. Da 2: S 21-34, V 16-35. Da 3: S 16-27, V 12-37. Tl: S 14-17, V 14-17. Rimbalzi: S 34 (6 off., Tillman 7), V 34 (15 off, Strautins 9). Assist: S 30 (Spissu 9), V 20 (De Nicolao, Strautins 5). Perse: S 11 (Pusica 5), V 13 (Scola, Ruzzier, Strautins 3). Recuperate: S 6 (De Vecchi, Bendzius 2), V 6 (Scola, Strautins 2). Usc. 5 falli: Pusica. F. antisportivo: Burnell. F. tecnico: Burnell (espulso), Devecchi.