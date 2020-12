Casciago, buoni spesa per oltre 19 mila euro per i cittadini in difficoltà

Un aiuto per i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus.

Il Governo, attraverso la Protezione Civile Nazionale, ha destinato fondi ad ogni Comune. A Casciago sono stati assegnati 19573 euro e l’amministrazione comunale guidata da Mirko Reto ha deliberato di erogare gli aiuti attraverso ticket spendibili per l’acquisto di prodotti alimentari nei punti vendita del territorio, il cui elenco è visibile sul sito ufficiale del Comune e sul profilo Facebook.

I buoni spesa sono di queste cifre: 150 euro per un nuclei famigliari di una persona, 250 euro fino a due componenti, 350 euro oltre i quattro componenti.

Per presentare la domanda è possibile scaricare il modulo apposito disponibile sul sito del Comune di Casciago e presentarlo via mail a informa@comune.casciago.va.it seguendo le istruzioni presenti sul sito. Chi non fosse in grado di spedire i documenti via mail e avesse la necessità di consegnarli di persona, può fissare un appuntamento telefonando in Comune al numero 0332211012. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2021 e i fondi sono disponibili fino ad esaurimento.