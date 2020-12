Galparoli: “Diamo i proventi della sosta ai commercianti in difficoltà”

Piero Galparoli ha depositato nella mattinata del 2 dicembre una nuova mozione destinata a far discutere: chiede infatti di destinare i proventi della sosta a pagamento nel centro di Varese.

Nel testo della mozione il consigliere di Forza Italia, «Viste le enormi ed evidenti difficoltà che i piccoli imprenditori hanno dovuto affrontare nell’ultimo periodo causa Covid» chiede che: «Tutte le risorse ed i proventi derivanti dalla sosta nell’anno 2021, quantificabili in circa un milione di euro, siano destinati a forme di ristoro per le categorie del commercio e del servizio alla persona che più hanno sofferto per la chiusura delle loro attività».

La mozione di Galparoli precisa inoltre: «Affinché possano usufruire dei benefici, i commercianti dovranno aver subito nel 2020 una perdita di fatturato annuale di almeno il 30% rispetto al 2019».

Il consigliere lascia «Piena libertà ed autonomia alla giunta» nel giudicarne i particolari, anche se «Sarebbe auspicabile un coinvolgimento del consiglio comunale, circa le modalità e le forme giuridiche per le applicazione della presente proposta».