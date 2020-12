Infermieri e persone in difficoltà, il Comune di Luino cerca alloggi per l’emergenza

Personale sanitario impegnato per servizi essenziali, persone non covid con necessità di alloggio, persone con fragilità.

È per queste motivazioni che il Comune di Luino mediante avviso cerca strutture alberghiere e ricettive e alloggi per l’accoglienza.

Nell’annuncio pubblico si spiega la misura: “Al fine di sostenere le iniziative per la salute del territorio e la coesione sociale il Comune di Luino, tramite il presente Avviso, intende favorire l’individuazione di soluzioni alloggiative temporanee, rivolte alle tipologie di destinatari come sopra indicate, idonee a garantire ospitalità temporanee nella presente fase di emergenza legata all’epidemia da covid 19. Il Comune di Luino intende avviare una attività di ricerca di soluzioni abitative proponendosi come facilitatore nella raccolta dell’offerta dei privati da proporre ai destinatari senza svolgere alcuna attività di intermediazione”.

Gli oneri economici da sostenersi per il personale sanitario e il personale impegnato nei servizi essenziali, nonché per le persone non covid con necessità di soluzioni alloggiative temporanee diverse dal contesto domestico, saranno interamente a carico dei destinatari.

Per gli interventi alloggiativi rivolti a persone con fragilità sociale e abitativa, laddove

necessario, il Comune, in applicazione delle normative vigenti e valutata la situazione

economica dei beneficiari e del loro nucleo familiare, potrà accollarsi, in parte o

integralmente, i relativi oneri economici, con facoltà di rivalsa in capo agli obbligati ai sensi

dell’art. 443 del Codice Civile.

Le proposte presentate dovranno riguardare la messa a disposizione, che verrà pubblicizzata,

di: appartamenti, strutture ricettive alberghiere, altri tipi di strutture, idonee a rispondere

alla domanda abitativa e all’accoglienza temporanea necessaria in questa fase emergenziale.

I soggetti interessati dovranno presentare al Comune, la propria proposta alloggiativa/ricettiva

trasmettendo, compilata integralmente, l’istanza in forma di Dichiarazione Sostitutiva allegata

al presente Avviso che comprende anche il questionario relativo alle caratteristiche fisiche,

spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, nonché i principali servizi che potranno

essere messi a disposizione.

L’istanza dovrà essere trasmessa, via “pec“, all’indirizzo: comune.luino@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2020.