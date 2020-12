La neve accende il weekend dei bambini

Tutto bianco e ricoperto di neve l’inizio di questo primo lunghissimo weekend di dicembre, con molti bambini a casa da scuola dal pomeriggio di venerdì 4 fino alla sera dell’Immacolata, martedì 8 dicembre. Tanto tempo per giocare con la neve, anche se solo nel cortile sotto casa, e per condividere del tempo con mamma e papà, allestendo presepi e addobbando l’albero di Natale, come vuole la tradizione, o lasciandosi coinvolgere dai tanti laboratori, storie e spettacoli per lo più a tema, proposti da biblioteche, associazioni, musei e compagnie teatrali del territorio.

Molte iniziative sono gratuite ma spesso è necessaria la prenotazione.

SPETTACOLI

Tradate: parte venerdì sera il nuovo racconto teatrale a puntate “Natale a casa con Picc” portato in scena, via web dalla Compagnia teatrale Oplà e articolato in 5 puntate, tutte a partecipazione gratuita > Scopri di più

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. Per ora ne abbiamo pubblicate quattro al link Favole di storia dell’arte per bambini. L’ultima, si intitola “Cornelio e il mago Escher” dedicata alla prodigiose metamorfosi e alle (apparentemente) impossibili prospettive del grade artista olandese > Scopri di più

Varese: Ottocentomila lucine accese per portare il Natale a Varese. Nonostante l’emergenza sanitarie e le difficoltà che l’intera provincia sta vivendo, i Giardini Estensi davanti al Comune fanno splendere il Natale in città. Le famiglie sono invitate ad ammirare lo spettacolo dal web dove vengono condivisi video e foto – Leggi l’articolo

Arona: dal “Giro del mondo in ottanta esperimenti” ai tradizionali lavoretti di Natale, a partire da sabato 21 novembre fino al 19 dicembre la biblioteca Carlo Torelli propone attività via web dedicate ai bambini. Si comincia sabato mattina da “Coccolo” per i più piccini > Scopri di più

Varese: è partita la seconda stagione di “Lily e Adam”, la prima webserie teatrale per bambini ideata da Karakorum teatro. In calendario altre 10 puntate interattive alla scoperta di un tesoro nascosto nei musei della città. Gli eventi saranno ospitati su piattaforma Zoom e sono rivolti a bambini indicativamente dai 3 ai 7 anni, e alle loro famiglie, il mercoledì sera alle ore 18.30, 20 o 20.45 a partire dal 18 novembre. Partecipazione gratuita ma posti limitati > Come partecipare

Vedano Olona: disponibili su Youtube le storie del “Binomio suonato” inventate dalla scrittrice Giuditta Campello e dal chitarrista Claudio Cornelli a partire da due parole a caso, proprio come suggerito dal Binomio fantastico di Gianni Rodari cui si ispira l’iniziativa diventata anche un progetto per le scuole > Scopri di più

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Laura Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

LABORATORI

Vergiate: sabato mattina il primo dei due laboratori di manualità creativa proposti dalla biblioteca. A partire dalla lettura del Pacchetto Rosso, Carmen Bucca proporrà ai bambini un laboratorio a tema per realizzare un Pacchetto misterioso > Come partecipare

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi GiocoLab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Orino: tempo di decorazioni natalizie in paese grazie a un gruppo di residenti che propone gratuitamente sagome in ferro di pacchi regalo e lucine colorate per creare e personalizzare luminose decorazioni a tema in vista dell’accensione del Natale l’8 dicembre > Come partecipare

LIBRI

Malnate: è in programma per giovedì 10 dicembre una nuova lettura ad alta voce per bambini promossa dalla Biblioteca di Malnate via web. Partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria > Come partecipare

Mamma scegliamo un libro?: dedicata ai calendari dell’avvento fatti di storie ed emozioni di carta che si trovano in libreria la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini > Scopri di più

Prezzemolo il fatto del mistero: è arrivato in libreria il nuovo libro di Renata Franca Flamigni: un giallo per ragazzi ambientato in un noto museo italiano con tante attività nelle ultime pagine > La recensione

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Varese: è rivolto a genitori e insegnanti il documentario intitolato “Il bambino è il maestro” dedicato a Maria Montessori e alla sua pedagogia proposto dalla sala virtuale di Filmstudio90 > Leggi qui

Tempo per sé: ai genitori che scelgono di dedicarsi qualche momento per sé proponiamo eventi culturali, gite virtuali e letture > Tutte le iniziative