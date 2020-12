Un weekend coi fiocchi, online e offline

Il primo fine settimana di dicembre ci regala la neve che rende tutto più poetico e natalizio. I tradizionali mercatini si trasferiscono on line, così come la Giornata del Contemporaneo. Le città si illuminato con le luci e gli alberi di Natale.

EVENTI

VARESE- Ottocentomila lucine accese per portare il Natale a Varese. Nonostante l’emergenza sanitarie e le difficoltà che l’intera provincia sta vivendo, il Sindaco Galimberti e l’Assessore Perusin invitano la cittadinanza ad ammirare virtualmente la città illuminata – Leggi l’articolo

GORLA MAGGIORE- L’ape car di Spazio Zero questo Natale arriva online. I ragazzi dell’associazione gorlese SpazioZero Gruppo Giovani stanno proponendo per il mese di dicembre un Calendario dell’Avvento virtuale – Leggi l’articolo

ARCISATE – Il mercatino dell’associazione Michi raggio di sole è online. Anche quest’anno l’iniziativa in ricordo della piccola Michela è finalizzata alla raccolta fondi a sostegno della ricerca contro i tumori infantili – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – A Bisuschio il Natale diventa social per unire tutta la comunità. Dal 1° dicembre, ogni giorno attraverso le pagine Facebook e Instagram, i gruppi Whatsapp della Pro loco e delle associazioni cittadine verranno proposti diversi contributi, suggerimenti e riflessioni – Leggi l’articolo

MALNATE – “La Finestra” di Malnate, via libera per il mercatino natalizio. Tre domeniche per acquistare i manufatti prodotti dai ragazzi del centro – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Varese Land of rock ‘n’ roll fa suonare i suoi musicisti in diretta su Facebook. A partire da giovedì 3 dicembre l’evento in sulla pagina Facebook di Varese Land of Rock ‘n’ Roll . Tra gli artisti Lorenzo Bertocchini – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il circolo Gagarin torna con una serie di appuntamenti on line. Riparte il progetto Rifrazioni per contrastare il disagio giovanile e ripartono gli incontri, sempre online, su fantascienza con Simone Formentin e cinema con Dario Bagatin – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La cultura si sposta on line. Musica e teatro in streaming da Busto Arsizio. I concerti della domenica mattina dell’associazione Rossini e quelli di Musikademia ma anche “Il fu Mattia Pascal” saranno trasmessi in streaming. Il calendario – Leggi l’articolo

GALLARATE – “Virtuose e virtuosi in virtuale”: i concerti di musica classica online del Puccini. Il primo concerto si terrà il 7 dicembre, con un concerto registrato nella sede del conservatorio di Gallarate. Si prosegue poi con altri tre appuntamenti – Leggi l’articolo

TEATRO

TRADATE – Natale a casa con Picc: parte l’audioracconto a puntate. La Compagnia teatrale Oplà propone gratuitamente un racconto originale pubblicato in cinque puntate nelle giornate del 4,7,8,11,15 dicembre – Leggi l’articolo

ARTE

ITALIA – Sabato 5 dicembre sarà la Giornata del Contemporaneo. È giunta alla sedicesima edizione l’iniziativa promossa dall’ Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. In provincia di Varese partecipano – Leggi l’articolo

GALLARATE – E’ di Marzia Migliora l’immagine guida della Giornata del Contemporaneo del Maga. Il museo partecipa alla sedicesima edizione dell’iniziativa dell’Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani che si terrà sabato 5 dicembre 2020 – Leggi l’articolo

GALLARATE – Molteplicità: appuntamento in diretta su Facebook con il Museo Maga. Alessandro Castiglioni leggerà e interpreterà le lezioni americane di Calvino. Domenica 6 dicembre alle 17.30 – Leggi l’articolo

LIBRI

CASCIAGO – Biblioteca di Casciago, al via il servizio di consegna a domicilio. Attivato dal giorno 1 dicembre un servizio di prestito con consegna a domicilio o con altre modalità da concordare che non prevedano l’accesso alla sede – Leggi l’articolo

COMPLEANNI

VARESE – Filmstudio 90 compie trent’anni e chiama a raccolta la sua tribù. Al via la raccolta fondi. Filmstudio90 lancia una campagna di raccolta fondi in occasione dell’importante traguardo. La storica associazione varesina, nata il 5 dicembre del 1990, chiama a raccolta soci e affezionanti chiedendo un aiuto concreto – Leggi l’articolo

TURISMO – Le meraviglie dei beni Borromeo in uno speciale calendario dell’avvento. Le Isole, la Rocca di Angera e gli animali dei giardini e di Parco Pallavicino, ogni giorno fino alla Vigilia di Natale le Terre Borromeo svelano le bellezze del Verbano – Leggi l’articolo

RANCO – ISPRA – Bambini a scuola di emozioni e colori con gli impressionisti tedeschi. Laboratorio di creatività artistica proposto da “Kids doing Art” in occasione del Semestre tedesco sabato 5 dicembre alle 10.30 su Zoom – Leggi l’articolo

CANTON TICINO – A Locarno la fantasia dei bambini trasforma in digitale il calendario dell’Avvento. Docenti e allievi delle scuole comunali hanno organizzato 24 finestrelle virtuali che saranno svelate di giorno in giorno sul profilo Instagram della città – Leggi l’articolo

SPECIALE NATALE

VARESE – Natale in Agricola, tante idee regalo in sicurezza e con il personal shopper. Lo storico garden centre sul lungolago della Schiranna, ha aperto lo shop online e messo in sicurezza tutta la struttura per accogliere i clienti. Molte le idee regalo presenti nel negozio – Leggi l’articolo

SOLBIATE ARNO – Per questo Natale scegli la Bellezza- In occasione del Natale, lo staff Franzé Total Look ha voluto realizzare una vetrina che potesse riportare il sorriso e invitare chi la osserva ad aprire le ali ai propri sogni per volare liberi verso la luna – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Al via il calendario dell’avvento sul sito del Comune di Fagnano Olona. Grazie all’impegno di un gruppo di volontari della biblioteca e dell’associazione Verde Potenziale inizia il conto alla rovescia verso Natale con un video al giorno tra favole, giochi e molto altro – Leggi l’articolo

TRADATE – Alla Volpe Innamorata le idee regalo dei piccoli artigiani italiani. Il negozio di Tradate è un vero e proprio universo di originalità e creatività che raccoglie oggetti, decorazioni per la casa, bijoux e monili realizzati da oltre trenta piccoli artigiani professionisti – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Nicora Garden: la bellezza di fiori, piante e la magia de Il Paese di Natale nel punto vendita di Varese. I Garden Nicora sono aperti tutti i giorni lunedì-domenica. Per i clienti però anche la possibilità di acquistare da casa tramite lo shop online – Leggi l’articolo

VARESE – Il magico Natale della Cereria Bianchi. Scopri la bellissima proposta natalizia di Cereria Bianchi. Varietà di fogge, stili e prezzi. Quest’anno anche la possibilità di acquistare online, per rispondere alle nuove esigenze di acquisto – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – A Sesto si illumina l’albero di Natale in riva al Ticino. Luci accese per l’albero di Natale sestese. Un simbolo importante voluto dal gruppo commercianti in collaborazione con l’amministrazione – Leggi l’articolo