La scuola materna di Cunardo e il suo open day… via Radio!

Radio Cunardo era nata durante il primo lockdown per tenere compagina ai suoi concittadini e aggiornali sulla situazione sanitaria in corso, si era “spenta” questa estate, per tornare alla ribalta con un palinsesto sempre ricco di approfondimenti.

Venerdì 11 dicembre, ore 18.00, sarà la Scuola Materna di Cunardo a presentarsi sui canali della web radio. Insieme ai conduttori Paolo Bertocchi e Davide Di Giuseppe ci saranno infatti la Presidente dell’asilo, Roberta Tuzzi e tutto il personale: insegnanti, cuoca, inservienti e impiegata amministrativa.

Quello di venerdì sarà il momento conclusivo di una serie di eventi, il prossimo si terrà mercoledì 9 dicembre alle 20.30: un open day sempre virtuale a cui è possibile partecipare scrivendo a scuolamaternacunardo@gmail.com. Si riceverà un link e le indicazioni per prendere parte al “tour” della scuola.

Tornando alla diretta di venerdì, questa sarà sulla pagina facebook di Radio Cunardo e lì rimarrà a disposizione degli interessati anche i giorni a seguire…prevista una sorpresa per i genitori dei futuri alunni! Sintonizzatevi!