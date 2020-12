Di nuovo operativa la pediatria di Cittiglio

Riapre la pediatria dell’ospedale di Cittiglio. Chiusa lo scorso 6 novembre in piena pandemia per ottimizzare le forze in campo davanti alla grande pressione, gli undici letti dedicati ai piccoli pazienti hanno riaperto così come è rientrata al suo posto l’educatrice, mentre rimangono rigorosamente fuori i volontari che fanno animazione.

La decisione era stata assunta quando l’azienda stava assistendo 450 pazienti: i letti pediatrici di Cittiglio e Angera vennero poi riconvertiti per ospitare pazienti negativi da Luino.

L’attività, dunque, viene ripristinata mentre all’Ondoli di Angera è attiva la guardia pediatrica virtuale con il collegamento diretto con gli specialisti dell’ospedale Del Ponte.