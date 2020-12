Sempiterne e Natale, insieme per le feste

Per questo periodo, l’associazione Amici delle Sempiterne ha scelto di proporre #lefestenataliziecongliamicidellesempiterne per starci vicini e condividere insieme tutto ciò che stiamo vivendo. Inviandoci alla mail lesempiterne@gmail.com una foto o un breve video, li condivideremo sulle nostre storie di Instagram (@le_sempiterne) e sulla pagina facebook (Lesempiterne). I brevi contributi saranno inseriti nel canale di YouTube Le Sempiterne.

Una dedica speciale alle Sempiterne è un video della bravissima pianista Silvia Franzi, che ha scelto la Sonatina di Maurice Ravel, in cui il celebre compositore dona un brano ricco di eleganza e brillantezza in cui si alternano abbandono e raccolta commozione. Un passaggio importante nella musica pianistica dei primi decenni del Novecento che la Franzi offre all’ascolto quale momento di riflessione e serenità in un periodo così difficile per tutti noi.

«Già da ora abbiamo ricevuto foto e filmati che riguardano momenti magici di questo periodo dell’anno: alcuni hanno inviato scatti della tavola delle feste, come Sabina Arnaboldi (@sabina68) architetto milanese che insegna all’Istituto Marcelline di Milano ed ha vinto una puntata di “Cortesie per gli ospiti”, Marco Lampugnani (@marcolampugnani2020) diplomato all’accademia italiana chef, che ci descrive la sua Cassoela, altri che hanno condiviso con noi semplicemente un piatto del loro menù», dicono dall’associazione.

A Capodanno possiamo decorare il panettone e sarà la Instagrammer Carla Russo di @sapori_profumi_colori a spiegare come farlo al meglio in un tutorial.

Altri amici hanno condiviso frame dei loro presepi del cuore, alberi ed illuminazioni cittadine, anche di città straniere, che condivideremo insieme.

«Ringraziamo pertanto @la_arymora per averci girato uno scatto di Sandro Morandi che raffigura un prezioso presepe luinese (in allegato) ed un nostro follower che ha creato un video del presepe di Laveno che abbiamo già postato in rete da ieri. Dalla Francia sono pervenute le luminarie di Verdun, capitale della pace».

L’associazione si rivolge anche agli artisti: durante questa settimana sarà possibile rivedere le belle immagini (riprese a Luino negli scorsi anni da Isella Bellotti) del presepe degli alpini dell’artista Franco Puxeddu (@francopuxeddu), gli auguri con le opere del milanese Italo Corrado (@italocorrado) e con quelle della brava artista di Fano Paulet Fler (@pauletfler) e il milanese Atelier Laganà nel cuore della vecchia Milano di Navigli, quello del vicolo delle lavandaie (@atelierlagana). La descrizione della natività del pittore Giovanni Carnovali detto il Piccio è stata condivisa con l’omonima Associazione e con il gruppo Instagram @unquadrodite.

«Anche il nostro personal trainer @stefanobrizzio ci dedicherà alcune pillole per mantenere la forma in queste vacanze e proseguiranno anche i consigli fashion preziosi di @soniajamp Sonia Iampieri che nel programma Glam Magazine su Vera TV consiglia il look adatto ad ogni personalità ospitata, un programma presentato da @ludovica_pelliccioni con la sua Dog Influencer Lucrezia».