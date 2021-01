De Corato: “La Polizia postale vigili su social e chat”

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale è intervenuto oggi commentando l’episodio avvenuto venerdì pomeriggio a Gallarate.

«L’aspetto più inquietante della vicenda è che, secondo le prime indagini, i ragazzi si siano “sfidati” sui social e nelle chat per darsi poi un appuntamento reale in piazza. Una modalità che viene usata sempre più frequentemente da gruppi di giovani o giovanissimi, come in questo caso, e che sfocia in episodi violenti. A dicembre è accaduto a Roma e a Venezia, adesso a Gallarate, ma sta accadendo in tutta Italia».

«Il lockdown e le limitazioni dovute alle regole anti Covid – prosegue il titolare lombardo alla sicurezza – hanno potenziato ancora di più, da parte di alcuni giovani, l’uso sconsiderato di chat e social network come valvola di sfogo e, come in questi casi, anche come anticamera alla violenza. È evidente che serve un lavoro di prevenzione da parte della Polizia Postale, che permetta di monitorare e intercettare queste chat in modo da organizzare dei servizi nei luoghi destinati a queste raduni di servizi di polizia mirati. Riuscire a individuare prima i luoghi di queste “sfide” e presentarsi in forze significa svolgere un ruolo di deterrenza importantissimo».