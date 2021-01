Con il Gulliver Varese un percorso per allenare le “soft skills”

Si chiama “Social Training” ed è un ciclo di incontri online, organizzato dal Centro Gulliver di Varese, gratuiti ed interattivi con cadenza settimanale.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è allenare le nostre “soft skills”, quelle abilità relazionali e sociali che tutti possediamo, ma che, talvolta, non abbiamo avuto modo di sviluppare come avremmo voluto. Un percorso per il nostro benessere a livello relazionale e sociale».

Per fornire tutti i dettagli necessari, l’equipe del consultorio Familia Forum ha deciso di organizzare un webinar gratuito di presentazione, giovedì 21 gennaio alle ore 17:45 sulla piattaforma zoom.

L’incontro sarà condotto dagli psicologi e psicoterapeuti dottor Simone Zignani e dottoressa Valeria Genduso. Saranno illustrati in modo dettagliato i contenuti e gli obiettivi che compongono il ciclo di incontri “Social Training”.

E’ necessario iscriversi, mandando una mail all’indirizzo consultorio@gulliver-va.it o telefonando al numero 334 3926722.