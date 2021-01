Nebiopoli si ferma ma non si arrende, il Carnevale trova altre strade

L’emergenza sanitaria ferma i festeggiamenti di Nebiopoli, uno deigli eventi più amati del Canton Ticino, ma se nel 2021 non si potrà celebrare il Carnevale con le tradizionali sfilate non mancheranno una serie di iniziative con cui il Comitato centrale del carnevale intende mantenere vivo lo spirito della manifestazione.

«Purtroppo oggi non è possibile programmare – spiega il presidente del Comitato Alessandro Gazzani – quindi alcune importanti novità verranno presentate prossimamente con la conferma dell’organizzazione delle stesse. Il comitato in questi mesi ha comunque cercato di portare delle iniziative a sostegno del morale della gente e magari di alcune attività economiche che lavorano abitualmente con noi».

« Il Comitato Direttivo in questi mesi non è rimasto con le mani in mano – prosegue Durante la scorsa estate siamo stati tra i principali promotori nei confronti delle autorità cantonali lavorando con Consiglio di Stato e con gli altri principali carnevali del Cantone. Le decisioni prese a quei tempi sembravano anacronistiche ed hanno fatto tanto discutere l’intero Cantone. Oggi purtroppo invece si sono rivelate fin troppo sensate. Durante la scorsa estate, per come vivevamo quei momenti, sembrava che qualche spiraglio vi potesse essere per il periodo di carnevale. Oggi siamo veramente dispiaciuti di non essere stati smentiti, la situazione sanitaria è nettamente peggiorata e ci troviamo nel pieno della seconda ondata a temere anche che ve ne possa essere una terza. In questi giorni Cantone e Confederazione avranno delle importanti decisioni da prendere, ma malgrado questo vogliamo continuare nel nostro ruolo sociale che è quello di donare spensieratezza alla gente. La popolazione è stremata dalla pandemia che dura ormai da un anno e per cui non si intravvede ancora chiaramente una fine, i pensieri sul futuro sono sempre più pesanti (dal lato sanitario ed economico). Il Carnevale è sempre stato nella nostra cultura un momento di sfogo, in cui mascherarsi proprio per uscire dal quotidiano. Si danza e si festeggia, lasciandosi alle spalle pensieri e problemi, è la festa di tutti (grandi e piccini, dove anche i grandi possono tornare ad essere piccini). È uno degli eventi più democratici che esistano perché tutti hanno la libertà di accantonare pensieri e problemi e vivere un po’ di spensieratezza. La gente oggi è comunque stremata dalla situazione ed il morale è difficile da mantenere alto proprio per le tante preoccupazioni che ormai sono parte integrante dei pensieri di tutti noi. Sono proprio queste riflessioni che ci hanno spinto a voler comunque pensare a delle iniziative per questo periodo, sempre nel rispetto di ordinanze federali e cantonali e soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale. Sempre nel rispetto di chi in questo momento è preoccupato per i propri cari e vive la malattia di amici o parenti. Sempre nel rispetto di chi in questo periodo ha perso qualche caro».

#respiraNEBIOPOLI – Nasce #respiraNEBIOPOLI dopo #NebiopoliCAMBIA che ha avuto un enorme successo nel 2020. Il nome della strategia richiama la voglia di respirare l’aria di carnevale che vi è nella gente in questo momento difficile (voglia di spensieratezza e divertimento, sentimenti ormai fermi da tanto tempo a causa della pandemia). Chiaramente richiama l’attuale situazione che ci costringe tutti i giorni a dover indossare una mascherina.

Patacca 2021 – La tradizionale patacca, diventata negli anni un oggetto da collezione, verrà proposta anche nel 2021 con una grafica estremamente simbolica. Prezzo di vendita e modalità di vendita saranno comunicate prossimamente. Si tratterà di un gadget esclusivo limitato a 300 pezzi. «Ringraziamo il nostro artista Franco Castelletti che anche questo anno si è reso disponibile dopo tanti anni a realizzarne la grafica, che verrà svelata solamente nelle prossime settimane assieme alle altre iniziative in fase di allestimento».

Giornalino satirico di Carnevale “Nebiolino” – In edizione limitata ed esclusiva di 300 copie, sarà messo in vendita dopo l’apertura ufficiale del Nebiopoli. Le modalità saranno comunicate prossimamente.

Consegna delle chiavi “simbolica” e programma – Nebiopoli si sarebbe tenuto dal 28 al 31 gennaio 2021 (due settimane di anticipo rispetto al normale programma). Durante tali date sarà organizzata una consegna delle chiavi simbolica che permetterà, in questo momento difficile, di passare la guida della città dal sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni al Primo Ministro Silvano Pini (che rappresenterà l’autorità a Chiasso durante i seguenti giorni). Le iniziative si protrarranno poi nelle successive due settimane. «Questo perché in un mondo come quello che stiamo vivendo oggi il Comitato Direttivo ha preferito diluire le iniziative su più tempo, dando così la possibilità di godersi con calma molte delle idee pensate per questo periodo. La decisione in assemblea votata dai nostri rioni è però stata quella di fare vivere le nuove date del Nebiopoli, per “portare avanti la tradizione del cambiamento”».

Box del carnevale – È in fase di allestimento, grazie alla collaborazione di partner e sponsor, un box di carnevale che sarà collegato ad una specifica serata dedicata a Nebiopoli. Tutti i dettagli seguiranno prossimamente. L’utile legato alla vendita di questi box verrà devoluto al mondo del carnevale in difficoltà. «All’interno dei box vi saranno anche prodotti dei nostri fornitori, proprio quei fornitori che hanno avuto un calo della propria cifra d’affari del 50% o 70%. Vuole essere non solo un box per divertire il pubblico del carnevale e per sostenere Nebiopoli, ma anche un veicolo per aiutare i nostri fornitori a fare conoscere i propri shop online. Nebiopoli non si ferma alla sola volontà di voler regalare un po’ di spensieratezza alla gente, ma cerca anche delle soluzioni concrete per sostenere le nostre attività, siamo infatti consci dell’importante ruolo sociale ed economico che un’attività come la nostra ricopre».

Eventi dedicati agli anziani ed ai bambini – Durante il periodo del carnevale sono in fase di valutazione una serie di piccole iniziative nei confronti di scuole (soprattutto del Mendrisiotto) e case anziani (di Chiasso). Anche questa tipologia di eventi sarà quindi programmato e svelato solamente nel caso in cui questo venga ritenuto saggio e nel caso in cui la situazione lo permetta.

Eventi gastronomici – Inizialmente si pensava che almeno in forma gastronomica il carnevale si potesse festeggiare. Oggi è chiaro che ciò non è possibile. È in fase di valutazione la possibilità di sviluppare gli eventi gastronomici in forma di “asporto – take away”. Una decisione in questo senso sarà presa comunque a ridosso delle date dopo aver condotto le dovute discussioni assieme alle autorità comunali e cantonali.

Ulteriori progetti – Sono in fase di allestimento ulteriori progetti relativi ad eventi che si svolgeranno in forma digitale che verranno presentati nelle prossime settimane. «Durante la serata di martedì 12 gennaio è stato convocato da parte nostra il secondo incontro con il mondo del carnevale Momò (in presenza dei comitati di tutti i carnevali più grandi del Mendrisiotto e dei comitati di gruppi, carri e guggen del mendrisiotto). In questa occasione valuteremo, come regione, se intraprendere anche delle iniziative congiunte e servirà a raccogliere idee da sviluppare nelle prossime settimane».

Raccolta fondi – Intanto, per sostenere le spese che comunque ci sono, il Comitato ha lanciato una campagna di raccolta fondi: «Nel 2021, senza manifestazione, la nostra associazione dovrà fare fronte a costi fissi per circa 10.000 franchi tra affitti, asssicurazioni ecc. – spiegano i responsabili del Comitato Nebiopoli – Si tratta di una cifra molto importante per le nostre finanze. Diverse sono le donazioni già ricevute, tutte le coordinate per effettuare una donazione sono reperibili sul nostro sito internet alla voce “sponsor”. La nostra associazione, benefica e senza scopo di lucro, gode dell’esenzione fiscale e questo rende quindi ogni elargizione fiscalmente deducibile».

Sito internet e social media – Il sito internet www.nebiopoli.ch, e le pagine Facebook ed Instagram saranno i principali punti di contatto su cui seguire le novità che verranno presentate in merito al programma e soprattutto per poter seguire i diversi eventi.