Una rizzata da sistemare a Valle Olona

Una rizzata da sistemare quella della via don Ambrosini, nel quartiere di Valle Olona. Il problema è annoso, e a ricordarlo, con tanto di documentazione fotografica è un lettore.

Dopo l’ingresso dell’asilo parrocchiale Cattaneo la strada prosegue verso via Passiria, ma percorribile solo a piedi e con molta attenzione vista la pavimentazione sconnessa del percorso, sia nella parte asfaltata che nei gradoni in acciottolato della rizzata.

C’è poi il problema del tombino a monte e che, in caso di piogge abbondanti, permette ai liquami di finire in strada.