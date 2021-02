I Mastini pronti alla volata playoff: giovedì c’è la sfida al Fiemme

Ultimi sforzi di stagione regolare per i Mastini Varese che tornano sul ghiaccio dopo la “finestra” dedicata alla Coppa Italia – vinta con un pizzico di sorpresa dall’Unterland sul favorito Merano – per disputare le ultime due partite prima dell’avventura nei playoff.

Si comincia giovedì sera, 18 febbraio, con primo ingaggio alle 20,30 sulla pista di Como, terreno di casa per la formazione giallonera che ospiterà il Valdifiemme, avversaria che in classifica insidia Vanetti e compagni visto che si trova immediatamente alle spalle del Varese a un solo punto di distacco. Insomma, la gara di Casate sarà una sorta di spareggio: chi vince può puntare alle prime quattro posizioni, chi perde sarà probabilmente destinato ad avere lo sfavore del campo nei quarti di finale. Sabato 20 poi, tra le stesse balaustre, arriverà l’Alleghe per l’ultimo turno.

I Mastini proveranno quindi a far valere la loro maggiore concretezza nelle gare casalinghe, quella che ha permesso ai ragazzi di Devèze di scalare la classifica da Natale in avanti, quella – però – che è un po’ mancata nelle partite on the road tra le quali quella di andata a Cavalese, dove il Fiemme regolò i gialloneri di misura, 4-3.

La partita (arbitri Bassani e Zatta) sarà dunque decisiva in vista dei playoff: il grande equilibrio espresso dalla IHL non consente di fare calcoli al di là della necessità – per il Varese ma anche per le avversarie – di fare più punti possibile nelle due sole partite rimaste (tre per qualcuno, una per il Pergine). Un punto in più può dare il vantaggio del campo nei quarti di finale, aprire una strada più comoda nella griglia per il titolo oppure, al contrario, complicare la vita e costringere ad accoppiamenti più difficili. Tura e soci dovranno, contro il Fiemme, tenere d’occhio i due cechi Ruopec e Machan ma anche una pattuglia italiana valida e assortita (Gilmozzi, Locatin, Chelodi, Nicolao….) protetta alle spalle dal bravo Peiti, uno dei portieri più affidabili del torneo.