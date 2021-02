Rubò in un negozio di Germignaga, arrestato dai carabinieri di Luino

I carabinieri della stazione di Luino hanno arrestato un 33enne residente in città in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Varese.

L’uomo deve scontare 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare a seguito di una condanna che lo ha visto colpevole del reato di furto commesso all’interno di un negozio.

I fatti risalgono alla primavera del 2014 quando era stato sorpreso a rubare all’interno di un negozio di informatica di Germignaga.

In quella occasione era stato notato impossessarsi di un mini tablet e alcuni giochi della PS3 per un valore di circa 300 €, venendo prontamente bloccato prima dell’uscita. Da lì era scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.

Ieri i militari dell’Arma lo hanno rintracciato e accompagnato in caserma per essere poi sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione.