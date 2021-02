Varese, Lozza, Buguggiate firmano un patto per la sicurezza

Varese, Lozza, Buguggiate stringono un patto e condivideranno uomini e mezzi per sorvegliare le strade del capoluogo e dei due paesi. La convenzione per la gestione associata della Polizia Locale è stata firmata questa mattina, mercoledì 24 febbraio, nella sala matrimoni del Comune di Varese, presenti il sindaco di Varese Galimberti, il vicesindaco Zanzi, il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo e il primo cittadino di Lozza Giuseppe Licata oltre al comandante Matteo Ferrario.

Un passaggio importante soprattutto per il comune di Bugguggiate che ha abbandonato l’accordo siglato in passato con Bodio Lomnago: “Siamo molti soddisfatti di questa convenzione – dice il sindaco Matteo Sambo – Noi usciamo da una convenzione con Bodio che ha avuto qualche pecca negli ultimi anni. Questa è una convenzione più completa e interessante e più vicina alle nostre esigenze. Lozza non è direttamente confinante con noi ma c’è affinità politica e di idee. Siamo pronti a partire immediatamente. Abbiamo in corso una selezione per avere un nuovo agente: hanno risposto in 75, sarà quindi una selezione piuttosto lunga. Ma già da domani un agente di Varese verrà a prendere possesso degli uffici di Buguggiate”

Anche Giuseppe Licata si dice molto soddisfatto dell’accordo, anche se nel caso di Lozza si tratta di un rinnovo: “Per noi questa firma rappresenta una continuità: alla base c’è la convinzione politica ed amministrativa che sia importante una collaborazione tra i comuni, specie su servizi che non hanno dei veri confini cittadini, come quelli della sicurezza. Questa convenzione, rispetto alla precedente, è migliorativa per Lozza perché abbiamo maggiore garanzia di presenza sul territorio; abbiamo già individuato una persona che entrerà in servizio e lavorerà a stretto contatto, anche umano, con la nostra piccola comunità”.