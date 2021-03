Anche Marilù Oliva, candidata al Premio Strega alla Bottega degli Abbracci

A quasi un anno dall’inaugurazione della prima puntata, continuano gli appuntamenti “a casa” per la Bottega degli abbracci, la rubrica di approfondimento della Libreria Millestorie di Laura Orsolini a Fagnano Olona con una novità: la puntata di oggi, martedì 16 marzo, andrà in onda direttamente dalla nuova sede di Camaiore (Lu) adibita a corsi di scrittura creativa e corsi di formazione per scrittori e illustratori.

Tanti ospiti per altre sei dirette, sempre al martedì o al mercoledì alle ore 19 in streaming dalla pagina Facebook e dal canale Youtube Libreria Millestorie. Musica dal vivo, scrittori, quattro chiacchiere su argomenti sempre diversi, sempre interessanti da ascoltare e da vedere.

Consigli letterari per resistere alla quarantena e tanto affetto per un abbraccio virtuale a tutti i lettori e per sentirci meno soli.

Martedì 16 marzo alle 19

Torna Annalisa Strada, pluripremiata scrittrice per ragazzi e per adulti che ci presenta il suo nuovo romanzo “La casa del male” pubblicata da DeAgostini. Poi un po’ di musica dal vivo con il cantautore Luca Marino.

Mercoledì 17 marzo alle 19

Gli ospiti saranno due: Sara Magnoli, scrittrice e giornalista, intervista con Laura Orsolini ed Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, regista e scrittore che pubblica per Harper Collins Italia “Una giornata di nebbia a Milano”.

Venerdì 19 marzo alle 19

Chiara Deiana, editor e scrittrice, presenta il suo nuovo romanzo per Mondadori “La stagione più crudele”

Martedì 23 marzo alle 19

Simona Angeloni presenta “Cuori in attesa” pubblicato per Intrecci edizioni

Mercoledì 24 marzo alle 19

Marilù Oliva, scrittrice e docente, ci parla del suo romanzo “Biancaneve nel Novecento” pubblicato per Solferino e in lizza per il premio Strega.

Mercoledì 30 marzo alle 19

Tiziana Beato presenta “Fra tutti i miei bisogni ci sei tu” edito da Intrecci edizioni.

Per partecipare è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook della Libreria Millestorie o sul canale Youtube dal proprio smartphone, pc o tablet.