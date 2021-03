Apre la sezione nido all’Umberto I di Malnate

Continua a crescere la scuola dell’infanzia paritaria di Malnate “già Umberto I”. Con il nuovo anno scolastico, infatti, la struttura di piazza Libertà avrà anche la sezione nido, una novità molto importante per il mondo della scuola malnatese.

Sono in corso gli ultimi incontri con Asl, ma la speranza è quella di aprire la nuova sezione dedicata ai più piccoli con il nuovo anno scolastico; se non ci saranno intoppi burocratici anche a settembre.

«La programmazione dal punto di vista didattico è già pronta – spiega Nataly Magrin, coordinatrice didattica della struttura -. Il metodo seguirà la linea del lavoro intrapreso dalla scuola dell’infanzia, così da garantire alle famiglie continuità e creare un servizio unico dai 0 ai 6 anni, dai primi anni fino all’ingresso alla scuola primaria. Crediamo che anche per le famiglie possa essere un aspetto positivo».

L’asilo nido si chiamerà “La Ghianda”, riprendendo la teoria di James Hillman.

La teoria della ghianda afferma che tutti siamo venuti al mondo con un’immagine che ci definisce. Una vocazione può essere rimandata, elusa, a tratti perduta di vista. Oppure può possederci totalmente. Non importa: alla fine verrà fuori. Quindi ghianda come seme o frutto della quercia che ogni ghianda è destinata a diventare, come anche ghianda nel significato mitologico, morfologico ed etimologico. “Noi siamo nati da una ghianda, come le ghiande nascono dalle querce”.

«Ci saranno – prosegue la direttrice – 16 posti a disposizione e potremo offrire la giornata completa, così come per la materna, dalle 7.30 alle 18.00. Anche per il nido la cucina sarà gestita direttamente da noi».

Parere positivo arriva anche dal sindaco Irene Bellifemine: «Sono legata a questa scuola perché anche le mie figlie l’hanno frequentata. È un ambiente che conosco molto bene, sono stata genitore attivo e c’è attenzione particolare alla crescita e collaborazione. Sono contenta che la scuola stia continuando nella progettazione, aumentando l’attenzione per i bambini e credo che il nido sia un valore. Lo stile Umberto I è simile a quello comunale, c’è sempre stata collaborazione e sono sicura che continuerà con Malnate Scuole in Rete e patto educativo. Il fatto di avere maggiore disponibilità di posti per il nido sul nostro territorio è importante perché negli ultimi anni ci sono stati genitori che hanno dovuto portare i figli fuori dal comune».