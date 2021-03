Arsago Seprio, una nuova auto per i carabinieri in congedo

Nuovi servizi ad Arsago Seprio e del territorio circostante: si è tenuta oggi la consegna ufficiale dell’auto del Comune di Arsago concessa in comodato d’uso all’associazione Carabinieri in congedo, sezione di Somma Lombardo.

Davanti al municipio, il sindaco Fabio Montagnoli ha consegnato le chiavi del veicolo al cav. Alberto Marino, in presenza di Marianna De Rosa e Claudio Scardone.

Come parte del sistema di Protezione Civile, i carabinieri in congedo svolgono diversi servizi, tanto più in questo ultimo anno di pandemia che ha moltiplicato le necessità, in particolare nelle fasi più acute, nel lockdown di primavera 2020 e nella successiva “seconda ondata” d’autunno. I carabinieri in congedo sommesi hanno svolto in questa fase numerosi interventi: dalle consegne per la Caritas ai servizi per le scuole, fino ai rifornimenti alle Romite di Varese, rimaste isolate dopo l’ultima nevicata.