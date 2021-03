Il Circolo di Bizzozero rinasce “In lockdown”

Rinasce come “Locanda delle Stagioni” il circolo di Bizzozero a Varese, ormai chiuso da circa due anni.

A ridare aria e colori allo storico circolo, o meglio la sua parte ristorativa, sono quattro giovani soci con una interessante idea in testa: servire del cibo “facile” come hamburger e altro, ma di qualità altissima.

«In realtà abbiamo firmato il contratto da tempo, ma purtroppo era marzo 2020… » spiega Cecilia, ex giubianese ora abitante a Daverio, il “braccio amministrativo” del gruppo. Decisamente una partenza sfortunata per il team, che però a dicembre ha deciso dare comunque il via all’attività, cominciando a farsi conoscere con l’asporto. Sono entrati a far parte della catena delivery di Just Eat, e stanno incominciando a farsi conoscere lì: e anche con grande soddisfazione, considerati i commenti di chi ha già “sfruttato l’occasione”.

Nel primo periodo di zona gialla del 2021 sono rimasti anche aperti a pranzo: ma si è trattato di pochi giorni, a dire il vero, e ora sono di nuovo “virtuali”. Proprio in quei giorni abbiamo potuto fare le foto che vedete nella galleria fotografica.

Nel frattempo, hanno rimesso a nuovo il circolino e hanno molte idee, innanzitutto sulla cucina, che è guidata da Stefano, Matteo e Paolo: materie prime perfette, lunghe cotture per il pulled pork e altre specialità, dolci fatti da loro, salse fatte tutte in casa.

Il gruppo pensa già anche alla bella stagione e comunque al futuro: lavorando per gli spazi all’aperto interni, che vogliono immaginare destinati allo svago in sicurezza, mentre il sogno è farlo vivere anche con eventi speciali, ora impossibili. Meritano un gran “In bocca al lupo”, nell’attesa di andarli a trovare.

