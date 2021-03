Furgone in fiamme a Cardano al Campo, intervengono i pompieri

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Cardano al Campo per un incendio a un furgone.

È successo in via Carreggia, periferia residenziale della cittadina, vicino alla superstrada, poco dopo le 14: l’autista ha fatto in tempo a fermarsi a lato della strada, prima che l’incendio avvolgesse il mezzo. Danni anche per un’altra auto che si trovava accanto ed è stata lambita dal fuoco, che si è esteso anche ad alcune sterpaglie.

Sul posto è presente l’autopompa inviata dal distaccamento Vigili del Fuoco di Busto-Gallarate.