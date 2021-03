Le lezioni del Conservatorio si tengono tra il Colorado e Gallarate

Si moltiplicano gli appuntamenti della Rassegna Virtuose e Virtuosi in Virtuale, il programma di incontri e concerti a cura del Conservatorio “Puccini” di Gallarate, con la partecipazione di ospiti rilievo internazionale. Con nuovi webinar, ma anche con la masterclass – condivisa tramite Youtube – che si svolgerà tra due sponde dell’Atlantico, tra il Colorado e Gallarate: un modo per trasformare la Didattica a distanza in una vera opportunità, spiegano dal Puccini.



Andiamo per ordine: per il consueto evento del lunedì, in programma un attualissimo webinar dal titolo Composizione, analisi musicale e tecnologia nell’educazione scolastica, a cura del Maestro Virginia Guastella, docente di Teoria dell’Armonia e Analisi al Puccini, in dialogo con il Maestro Emanuele Pappalardo, docente presso il Conservatorio di Latina.

Il webinar tratta in maniera approfondita le tematiche complesse inerenti la Didattica della musica e le sue applicazioni nelle scuole di ogni ordine e grado. La formazione musicale necessita di corrispondere ad un Progetto Musica che includa Ascolto, Composizione, Analisi, Improvvisazione.

Lo studio della musica e dei suoi linguaggi dovrebbe essere alla base dell’educazione dell’individuo al di là di eventuali scelte che lo portino ad intraprendere la professione artistica. Oggi più che mai si rende indispensabile porre l’accento sulla centralità dell’inserimento della musica nella formazione della persona a partire dalla tenera età.

Emanuele Pappalardo ha studiato Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica elettronica e Chitarra presso il Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. All’attività di compositore affianca interessi musicologici con particolare attenzione per la produzione vocale tardo rinascimentale. È autore di un testo analitico sul rapporto tra Poesia e Musica nel Madrigale tra Cinque e Seicento (Roma, 1992). Suoi lavori sono stati eseguiti in quasi tutti i paesi europei e Stati Uniti, Argentina, Canada, Brasile, Cina. Dal 1986 al 1998 ha collaborato con RAI Radio-Tre e Radio-Due. È stato ideatore, direttore artistico e organizzatore del I incontro di musica contemporanea tra Italia e Cina (Pechino, 1996).

Nel 1996 ha ideato il concerto Canto gregoriano e musica elettronica (con la direzione musicale di Giacomo Baroffio) e nel 2003 Sopra i monti degli aromi (su testi tratti dal Cantico dei cantici); in entrambi i progetti si realizza la possibilità di modulare realtà culturali e musicali molto distanti tra loro. Nel 1998 la Radio Vaticana gli ha commissionato un lavoro sulla figura di Maria nelle Sacre Scritture. Nel 2012 ha ideato e organizzato, insieme a Marco Di Battista, giornalista e produttore dei programmi musicali della Radio Vaticana, il I Convegno Internazionale su La creazione musicale dei bambini e degli adolescenti nell’era digitale (con la direzione scientifica di François Delalande).

Dal 2004 al 2006 è stato presidente della Sisni (Società Internazionale di Somato Noologia Integrale), fondata da G. Flaminio Brunelli. Svolge intensa attività di formazione (anche con incarichi diretti del MIUR) rivolta a docenti di discipline musicali di scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’utilizzazione delle tecnologie digitali. È autore di numerosi saggi e articoli su tematiche riguardanti la composizione, l’analisi, la pedagogia e la didattica musicale.

È titolare degli insegnamenti dell’area compositiva nel dipartimento di Didattica della musica del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina.

Virginia Guastella. Di formazione accademica (Diploma in Pianoforte, in Composizione e Laurea cum laude in Estetica Musicale al DAMS di Bologna), lavora in diversi ambiti: avanguardia, crossover jazz, colonne sonore per la TV, il cinema e la pubblicità. Attualmente è compositrice in residenza per I Concerti della Normale di Pisa.

Le sue opere, edite da RaiCom, sono eseguite in importanti contesti internazionali: MITO Festival,Torino e Milano; National Gallery of Art, Washington DC; BARD College, New York; Festival Puccini Torre del Lago; Ravenna Festival; Ferrara Musica; Musique à l'Emperi (direzione artistica di Emmanuel Pahud e Paul Meyer), Salon de Provence (France); I Pomeriggi Musicali, Milano; Sentieri Selvaggi, Milano; Filmoteca de Catalunya, Barcellona (Spagna); Società aquilana dei concerti Barattelli, L’Aquila; Nuova Consonanza, Roma. Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Les Vents Français, Novus String Quartet, Yves Abel, Roberto Abbondanza, Stefania Sandrelli, Quartetto Prometeo, Yves Abel, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra de I Pomeriggi Musicali, Ensemble Sentieri Selvaggi, ORT, sono alcuni degli artisti e delle formazioni per i quali Virginia Guastella ha composto i suoi lavori.

​Dal 2007 vanta la collaborazione con le trasmissioni televisive “La Grande Storia” e “Correva l’anno” in veste di consulente musicale e compositrice delle colonne sonore originali trasmesse inprima e seconda serata su RaiTre. Sua l’attuale sigla di coda del programma “Correva l’anno”.

Da un decennio affianca alla carriera artistica l’attività didattica in qualità di docente di “Teoria dell’Armonia e Analisi” presso il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate. Tiene, inoltre, masterclass di “Stili e generi della musica” e “Musica applicata alle immagini” presso istituzioni italiane ed estere.

Gli appuntamenti del lunedì si fermano poi in concomitanza delle festività pasquali, ma l’affezionato pubblico della rassegna Virtuose e Virtuosi in Virtuale potrà continuare a seguire le nuove proposte pubblicate sul Canale del Conservatorio “Puccini” di Gallarate.

Ogni venerdì di aprile, infatti, cinque studenti della classe di chitarra del Puccini, Marina Moro, Jacopo Signorino, Matteo Vigato, Stefano Rocella e Francesco Peluso parteciperanno alla Masterclass del Maestro Nicolò Spera, in collegamento dagli Stati Uniti: un evento fortemente voluto dal Conservatorio per sfruttare appieno le potenzialità della didattica a distanza trasformandola in un’opportunità.

La masterclass sarà introdotta il 28 marzo alle 20 sul canale Youtube del Puccini: il Maestro Andrea Ferrario presenterà l’iniziativa, il docente d’eccezione e proporrà degli ascolti. Tutte le lezioni saranno registrate e pubblicate settimanalmente sul medesimo canale alle ore 20 del 9, 16, 23 e 30 aprile.

Nicolò Spera, tra i massimi esperti di chitarra decacorde a livello internazionale, è concertista che ha portato la musica dei più importanti compositori del Novacento in tutto il mondo. Dopo gli studi con Lorenzo Micheli a Milano ed Oscar Ghiglia a Siena, ha cercato nuovi percorsi di studio negli Stati Uniti, dove, sotto la guida di Jonathan Leathwood, ha conseguito l’Artist Diploma in Guitar Performance alla University of Denver e il dottorato in Musical Arts alla University of Colorado.

Il suo interesse per Maurice Ohana lo ha portato a pubblicare per Soundset Recordings l’integrale per chitarra del compositore franco-andaluso. Nicolò ha poi pubblicato con Soundset Recordings anche le sue trascrizioni per decacordo delle Suites per violoncello di J. S. Bach, e con Contrastes Records un disco dedicato alle musiche di Granados e Mompou, sempre sulla chitarra a dieci corde. Nel 2021, Contrastes Records ha pubblicato un suo disco che si concentra sulla forma della passacaglia, esplorandone esempi importanti del repertorio chitarristico e non attraverso i secoli.

Numerosissimi i suoi recitals in diverse stagioni di concerti europee e americane (Hugh Lane Gallery a Dublino, Sibelius Museum a Turku in Finlandia, Sanremo Guitar Festival, Festival Mediterraneo della Chitarra, Festival Corde d’Autunno, Festival de la Guitarra de Sevilla, International Guitar Symposium alla University of Surrey, e negli USA le Guitar Concert Series di University of Louisville, University of Kentucky, Vanderbilt University, Belmont University) e significative collaborazioni con ensembles, direttori d’orchestra e le esplorazioni del repertorio per chitarra e coro. Tra le diverse collaborazioni cameristiche, si segnala l’inusitato duo con il clarinettista Andrew Dykema, per un progetto monografico sulle opere per chitarra e clarinetto di Ferdinand Rebay. Con la violinista Jenny Diaz forma inoltre il Duo Chagall, il cui repertorio include inediti lavori cameristici per tiorba e violino barocco.

Ha collaborato con il compositore inglese Steve Goss nella scrittura di un concerto per chitarra, violino e orchestra, concepito come omaggio a Le città invisibili di Italo Calvino. Committente di diverse composizioni, tra cui Materna di Nicola Campogrande (Brilliant Classics) dedicato a sua figlia Julia e lavori per ensemble, Nicolò è docente di chitarra alla University of Colorado di Boulder e ai corsi estivi della Chigiana Global Academy a Siena. Nel 2013 ha fondato il University of Colorado International Guitar Festival and Competition, un festival biennale che attrae chitarristi da tutto il mondo.